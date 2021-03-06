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Askerlikte çarşı izinleri hangi gün ve kaç saat verilmektedir? Çarşı izinlerine kimler çıkabilir?

Birliklerine teslim olmaya hazırlanan asker adayları, çarşı izinleri hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı. Çoğu asker adayı, çarşı izninin kaç gün olduğu ve çarşı izinlerinin hangi günler olduğu sorularının cevabını merak etmeye başladı.

06 Mart 2021 Cumartesi 15:22
Askerlikte çarşı izinleri hangi gün ve kaç saat verilmektedir? Çarşı izinlerine kimler çıkabilir?
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Askerde çarşı izni nasıl alınır? Askerlerin çarşı izni hangi günlerde olmaktadır? Askerde çarşı izni için verilen süre ne kadar? Askerde izinsizlik cezası ne anlama gelmektedir? Askerde çift çarşı izni ne anlama gelmektedir? Bedellide çarşı izni veriliyor mu? Çarşı izin defteri ne anlama gelmektedir? Soruları merak edilmektedir.

Askerde çarşı izni nedir?

Asker veya askeri öğrencilere sosyal aktiviteler ve eğlence amaçlı kışla / ganizonu terk etmeleri, insanlar üzerindeki psikolojik baskıyı ve hissettikleri sivil hayata özlemlerini en aza indirmeleri için çarşı izinleri verilmektedir.

Askerlik hizmetini yerine getirenler için her düşünce, sivil hayatta kısıtlama olmaksızın yapabilecekleri alışkanlıklara götürür. Bu nedenle bu yazımızda sizlere çarşı izni hakkında detaylı bilgi vereceğiz ve tüm ilginç konuları tartışacağız.

Çarşı izinlerinin yanı sıra, askerlik hizmetini icra edenlerin birinci derece aile fertlerinin vefat etmeleri halinde belirli bir süre tanınmaktadır. Askerlik yapan kişinin aile fertlerinden birinin ölümü halinde 10 gün izin verilir.

Askerlerin çarşı izni hangi gün olur?

Çarşı izinleri bölgeye göre değişir. Ancak, acemi birliğinde bulunan bir askerin çarşı izinleri olmamaktadır. Acemi birliğini tamamlandıktan sonra usta birliğine teslim olan askerlerin çarşı izinleri verilir. Çarşı izinleri bölgeye ve askeri birliklere bağlı olarak haftada bir veya iki kez verilmektedir. Çarşı izinleri ülkemizde genellikle cumartesi günleri veya daha sık pazar günleri verilmektedir.

Bazı durumlarda, birlik komutanları da bazı insanlar için çarşı izin günlerini hafta içi olarak ayarlayabilirler.

Askerde çarşı izni kaç saat?

Çarşı izini başlangıcı genellikle saat 09.00'da başlar ve izne çıkan askeri personel en geç 17.00'ye kadar birliklerine geri dönüş yapmalıdır. Çarşı çıkış saatleri bölgeye göre 08.00'de başlarken çarşı dönüş saatleri en geç akşam 18.00'e kadar değişiyor. Kısacası bir askerin çarşı izin saati toplamda 8 ile 10 saat arasında değişiyor. Askerlerin çarşıya çıktıkları bu süre zarfında, askeri birlikler belirli yasak kuralların dışına çıkmadan diledikleri gibi seyahat edebilir, sinemaya gidebilir, yemek yiyebilir veya spor yapabilirler.

Askerde İzinsizlik Cezası Nedir?

Çarşı izinleri genellikle Pazar günleri haftada bir verilir. Çarşıya çıkış izni Birlik komutanlarının kararı ile sınırlandırılabilir. Askeri personel hafta sonu kullanamazsa, bu "izinsizlik cezası" olarak bilinir. Bu durum askerler arasında "çarşı kilitlenmesi" olarak da biliniyor.

Bu durum Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Madde 27. Buna göre;

  • (FIKRA 1)

     İzinsizlik ve ilave hizmet yükleme cezaları; bu Kanunun dördüncü bölümünde bulunan uyarma, kınama veya hizmete kısmi süreli devam cezası gerektiren disiplinsizlik hâlleriyle nitelik ve ağırlıkları itibari ile bunlara benzeyene diğer eylemlerin yapılması hâlinde verilmektedir.,

  • (FIKRA 2) 

    Birinci fıkra uyarınca verilen disiplin cezalarının türü ve miktarı; erbaş ve erin hizmet ve disiplin safahatıyla eylemin niteliği ön planda tutularak disiplin amirleri tarafınca belirlenir. Disiplin amirleri, erbaş ve erin olumlu hizmet safahatını düşünerek disiplin cezasını uygulamayabilir.

  • (FIKRA 3) 

    Hizmetten men cezası veya seferberlik ve savaş hâllerinde disiplin kurullarınca oda hapsi cezası verilmesi gereken disiplinsizlikler; erbaş ve erin olumlu hizmet ve disiplin safahatı düşünülerek disiplin amirleri tarafınca yetkisi dâhilinde bulunan izinsizlik veya ilave hizmet yükleme cezalarından birisi de verilebilmektedir. Bu durumdaysa erbaş ve erler disiplin kuruluna gönderilmez.

  • (FIKRA 4)

     Barış döneminde Türk karasuları dışında bulunan gemilerde herhangi bir disiplinsizlik yapan erbaş ve ere, eylemin niteliği ve disipline olan olumsuz etkisi dikkate alınarak disiplin amiri tarafınca ekli (1) sayılı çizelgeye uygun olarak oda hapsi cezasına tabii tutulabilir. Verilen bu cezanın karasuları dışında yerine getirilemeyen kısmı ilave hizmet yükleme cezası olarak yerine getirilir.

Askerde çift çarşı izni nedir?

Çarşı izinleri genellikle Pazar günleri ve haftada bir verildiği için askerler sadece 1 gün çarşıya çıkabilir. "Çift çarşı izni", askerin bulunduğu birliğin komutanının haftada 2 gün (genellikle Cumartesi-Pazar) verdiği izindir.

Bu izin genellikle askeri disiplin kurallarına uyan ve görevlerini özveri ve başarı ile yerine getiren personele verilir. Haftada iki kez verilir ve bu hak genellikle yalnızca hafta sonu için geçerlidir.

Bedellide çarşı izni var mı?

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanan askerler, en az 3 haftalık 21 günlük bir eğitim alırlar. Bedelli olarak askerlik yapanlar için çarşı izni var mı? Bedelli askerlik hizmetinde çarşı izni olacak mı? Soruları araştırılan konular arasında yer aldı.

Acemi birlikte bulunanlar çarşı izinlerini kullanamaz. Askerlik için bedelliyi tercih edenler, orduda acemi asker statüsüne sahip oldukları için çarşı izni alamazlar. Bunun yerine Pazar günleri, eğitimlerin olmadığı günler tatil olarak tanımlanır.

Çarşı izin defteri nedir?

Askeri personel birliklerine ilk katıldığında, T.C. kimlik belgelerini birliklerine teslim ederler. Özel durumlar haricinde, bu belge gerçek kişilere ancak askerlik hizmetinin sona ermesinden sonra verilir. Askeri personel olduklarını ve çarşıya gitme iznine sahip olduklarını teyit eden belgeye "çarşı izin defteri" deniyor.

Çarşı izin defterleri, birlik komutanları veya nöbetçi heyeti tarafından usulüne uygun olarak doldurularak imzalanmaktadır. İzin verilen tarihindeki satır doğrultusunda imzalanmamış defter ile çarşıya çıkılamaz. İzinsiz çarşıya çıkılmışsa AS.İZ Askeri İnzibatın fark etmesi  durumunda tutanak tutularak birliğine bildirilir. Tutulan tutanak usulüne uygun olarak işlenir ve bu kişiler Askeri Disiplin Kanunu uyarınca cezalandırılır.

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 15:22
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Anahtar Kelimeler:
AskerÇArşıIzniBedelli
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