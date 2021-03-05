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Askerlikte bakaya kalmak ne demektir? Bakaya kalmanın cezaları nelerdir 2021?

Bakaya kalmak askeri bir suçtur. Ama bakaya kalmanın ağır cezaları yoktur.

05 Mart 2021 Cuma 12:18
Askerlikte bakaya kalmak ne demektir? Bakaya kalmanın cezaları nelerdir 2021?
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ASKERDE BAKAYA KALMAK NE ANLAMA GELİYOR? BAKAYA KALMANIN CEZASI NEDİR-2021? 

 

Bakaya kalmak deyimi halk arasında kaçmak ile aynı anlama geldiğine inanılıyor. Ancak sanılanın aksine ifade ettikleri anlamlar tamamen farklıdır. Askerlikten kaçma, 20 yaşında veya daha büyük olan ve zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmek zorunda olduğu halde askerlik hizmetine hak kazanmayan kişidir. Askerlik hizmeti, bir kişinin askere gittiğinde eğitim görmek için yeterli tıbbi durumda olup olmadığını kontrol eden bir sağlık çalışmasına verilen isimdir. Bakada kalış, sülüs kâğıdına yazılan gün askerlik hizmetinin mümkün olduğuna dair yetkili sağlık kurumundan rapor almasına ve teslim alınmasına rağmen askeri birliğe teslim olamayanlara verilen isimdir. Askerliğe çağrı son yasama bulgularının ardından, zorunlu askerlikten kaçanlar ve diğer kişilerin ücretli askerlik hizmeti yapmaları engellendi. Başka bir deyişle, zorunlu asker kaçakları veya diğer hayatta kalanlar paralı askerlik hizmetini hiçbir şekilde yerine getiremezler. Zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmeleri gerekir. 

BAKAYA KALMAK VE YOKLAMA KAÇAĞININ ANLAMI 

 

Bakanda kalmak, 20 yaşın üzerindeki kişiler için zorunlu askerlik hizmetini yapmak için bir sağlık tesisine giden ve daha sonra askeri birliklere giden ve verildiği gün bir orduya teslim olmayan bir kişidir. Birim sülüs kağıdına kaydedilmiştir. Temyizden kaçmanın aksine, geride kalmak, kasıtlı olarak asker kaçağı yapan insanlara verilen bir isimdir. Bu nedenle yoklamadaki kaçak ve diğer insanların birbirleriyle karıştırılmaması gerekir. Bunun en önemli nedeni, bazen öğrencilerin eğitim gördükleri askeri birliklere haber vermemeleri nedeniyle kaçışa neden olmasıdır. Bu nedenle bilinçsizce temyiz sızıntısı meydana gelirken, kalış terimine kasıtlı olarak ordudan kaçan kişiler denir. 

 

BAKAYA KALMANIN MAZERET DURUMLARI NELERDİR? 

 

Sülüs belgesinde zorunlu olan teslim tarihini ibraz etmeyenlere yaptırım uygulanmayacaktır. Bu zorunlu mazeretler ölüm veya ciddi sağlık sorunlarıdır. Daha sonraki bir tarihte mazur görülemezlerse, herhangi bir yaptırım olmaksızın askerliğe devam edebilirler. Ancak önemli olan, zorla mazeretleri bulundukları ildeki askeri birliğe mutlaka bildirmeleri gerektiğidir. Bir kişinin zorunlu mazeretleri şunlardır: 

 

Mahkumiyet veya hapis İlgili kurumlardan, sevk tarihinin kaydedildiği dönemlerde hastanede veya evde tedaviye devam edildiğini gösteren sağlık raporu olması Sevk tarihinden 15 gün önce veya 15 gün içinde eşin veya ikinci dereceden akrabalarından herhangi birinin ölümü. Sevk gününde belirtilen tarihte yakınlarının en geç 15 gün veya en geç 15 gün içinde evlenmesi. Bebeğin sülüs tarihinden 2 ay önce veya 2 ay sonra doğması durumu.. 

 

Yukarıdaki bahaneleri ispat edenler, yaşadıkları şehirlerdeki askeri bürolara giderek rapor veya belge göstermelidir. Askeri birliklere mazeret gelmemesi halinde gerekli cezai işlemler uygulanacaktır. 

 

BAKAYA KALAN KİŞİLERİN ALDIĞI CEZALAR 

Ceza yargılaması, mazeretler dışında gönüllü olarak teslim olanlar ile yakalananlarda farklıdır. Gönüllü olarak teslim olan kişiler ise, teslimat gününden teslim tarihine kadar günde 5 Türk Lirası ödemek zorundadır. Öneğin; Sevkiyatın başlangıcından teslim tarihine kadar 20 gün geçmesi halinde 5 * 20 = 100 Türk Lirası ceza uygulanacaktır. Verilen cezanın tebliğinden sonra kişi borcunu en geç 30 gün içinde ödemekle yükümlüdür. Devir teslim tarihi başlangıç tarihi olarak alınır ve kaçtıkları gün sayısı için günde 10 Türk Lirası ödeme yükümlülüğü iradeleri dışında yakalanmalıdır. Öneğin; gönderi başlangıç tarihi ile yakalandığı tarih arasında 20 gün varsa 10 * 20 = 200 Türk Lirası. İlgili kişi, borcunu cezadan itibaren en geç 30 gün içinde ödemekle yükümlüdür. 



Son Güncelleme: 05.03.2021 12:18
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Anahtar Kelimeler:
BakayakalmakAskerlikBakacezası
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