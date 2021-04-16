Askerlik yeri belli oldu mu? 2021 Mayısıs celbi askerlik, er sınıflandırma sonuçları

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı duyuru ile 16 Nisan günü seçim ve sınıflandırma sonuçlarının e-devlet sistemi üzerinden yayınlanacağını açıkladı. Ardından Asker ve er adayları 2021 sınıflandırma sonuçları araştırılmaya başlandı. Askerlik yeri belli oldu mu? İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genek Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Mayısıs ayında askere gidecek Mehmetçik adayları için askerlik yeri başvuru sonucu yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk gönemleri gibi ayrıntıların e- devlet sistemi üzerinden erişime açılacağı duyurulmuştu.

Seçin ve sınıflandırma sonuçlarının 16 Nisan 2021 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanması hedefleniyor. Sınıflandırılan yükümlüler yeniden sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Askerlik yeri belli oldu mu ?

Milli Savunma Bakanlığı şuanlık askerlik yerleri ile ilgili bilgi paylaşmadı. Fakat 16 Nisan Cuma günü sonuçların açıklanması bekleniyor.

Askerlik, er sınıflandırma sonucu

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet sistemi üzerinden bireysel şifreleriyle giriş yapıp Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere ulaşabilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yapıldıktan sonra önünüze gelecek olan ekranda yer alıyor.

Milli savunma bakanlığı mayıs 2021 askerlik açıklaması

1. Mayısıs 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak olan yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsünde bulunan yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Mayısıs 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 28 Şubat 2021 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.

3. Mayısıs 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2021 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde

askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Nisan 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).