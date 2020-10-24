Askerlik yeri belirlenen kişiler askerlik yerlerini nasıl öğrenebilir?

Ülkemizde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından belirlenen şartlar gereği her Türk erkeği belirlenen yaşa geldikten sonra TSK emrine girerek vatani görevini yerine getirmek zorundadır. Askere gitmek için çağrılan vatandaşlar ise askerlik yerinin neresi olduğunu araştırmaya başlar.

Askerlik yerlerinin belirlenmesi TSK sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleşmektedir. Sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleştiği için askere gidecek vatandaşlar yerlerini kendileri seçemezler.

Askerlik yeri nasıl öğrenilir?

TSK tarafından vatani görevini yerine getirmek üzere çağrılan yedek subay, yedek astsubay ve erlerin askerlik yerlerini öğrenmek için kullanılabilecek en kolay yer e-Devlet’tir. E-Devlet sistemine girildikten sonra arama motoruna Milli Savunma Bakanlığı yazılarak askerlik ile ilgili tüm detaylar öğrenilebilir.

Askerlik yeri belli olduktan sonra yapılması gerekenler nelerdir?

‘Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu’ sekmesi üzerine gidildikten sonra askerlik yeri, askerlik durumu ve diğer tüm detaylara ulaşılabilir.

e-Devlet üzerinden askerlik yerini öğrenen vatandaşların sistem üzerinden sevk belgelerinin çıktısını almaları gerekmektedir. Belge sistem üzerinden sadece bir kere çıkarılabildiği için belge alındıktan sonra fotokopi yöntemi ile yedeğinin alınması gerekmektedir.

Belge alındıktan sonra PTT Bankası hesaplarına yol ve yardım masraflarını yatırmalıdır. Yatırılacak ücretler kişinin ikamet ettiği bölge de ki en yakın PTT şubesine yatırılması gerekmektedir.

Bilindiği üzere dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeni ile asker uğurlama ve askerler için yapılan tüm etkinliklerin iptal edilmesi ile birlikte etkinlik ve uğurlama yapmadan askerlin en yakın askeri şubeye teslim olarak silahaltına alınması gerekmektedir.