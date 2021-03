Askerlik yaşı kaçtır? Okul sebebi ile kaç yıl muaf olunabilir?

Gençlerin en çok merak ettiği konular arasında bulunan askerlik yaşının kaç olduğu merak edilmektedir. 21-06-1927 sayılı kanunun 2. maddesine göre belirlenen askere gitme yaşı 20 yaş olarak belirlenmiştir. 20 yaşına girmiş her Türk vatandaşı askerlik yapmakla yükümlüdür. Askerlik çağı her erkeğin nüfus kayıtlarındaki yaşına göre 20 yaşından başlayarak 41 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde bitmek üzere en çok yirmi yıl sürmektedir. Ama bu süre Cumhurbaşkanı kararı ile beş yıla kadar uzatılıp kısaltılabilir. 20 yaşına giren her Türk vatandaşı ikamet ettiği il ve ilçelerinde bulunan askerlik şubelerine giderek yoklama işlemine başlayabilir. Askerlik yaşı gelmiş ama herhangi sebep bildirmeden askere gitmeyen kişiler yoklama kaçağı olarak görünür. Askere gidecek olan gençlerin yoklama işlemi yapabilmek için sağlık muayenesi olması gerekir. E-devlet üzerinden yoklama işlemi yapan vatandaşlar aile hekimine giderek sağlık kontrolünde geçmelidirler. Askerlik muayenesi için belgeyi E-devlet üzerinden alarak aile hekiminde sağlık muayenesi olup askerlik şubesine giderek işlemlerini tamamlayabilir.

Celp dönemi nedir?

Celp dönemi askere gidecek olan adayların askerlik görevini yapak için belirlenen tarihe denir. Görevli memurlar tarafından boş kontenjanlar kişilere söylenir ve kişiler istediği tarihi seçebilir. Eğer tüm celp dönemleri dolu ise bir yıl sonraki celp döneminde askere gidilir.

Eğitime göre askere gitme yaşı

Asker Alma Kanunu’nda düzenlenen eğitim düzeyine göre askere gitme yaşı aşağıda verilmiştir.

Lise eğitimi için askerlik yaşı:

Devam edenler, 22 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar yoklamaları yapılmadan ertelenir.

Sonraki Erteleme Hakkı: Lise eğitiminden mezun olan, ilişiği kesilen veya lise eğitimini terk eden kişiler, 22 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla 3 yıl tecil hakkına sahiptir.

Meslek ve Teknik Lisesi için askerlik yaşı:

Devam edenler, 22 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar yoklamaları yapılmadan ertelenir.

Sonraki Erteleme Hakkı: Meslek ve teknik lise eğitiminden mezun olanlar 25 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla 6 yıl tecil hakkına sahiptir. İlişiği kesilenler ve terk edenler 22 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla 3 yıl tecil hakkına sahiptir.

Ön Lisans eğitimi için askerlik yaşı:

Devam edenler, 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar yoklamaları yapılmadan ertelenir.

Sonraki Erteleme Hakkı: Yüksekokul eğitiminden mezun olan, ilişiği kesilen veya eğitimi terk eden kişiler, 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla 2 yıl tecil hakkına sahiptir.

Lisans eğitimi için askerlik yaşı:

Devam edenler, 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar yoklamaları yapılmadan ertelenir.

Sonraki Erteleme Hakkı: Lisans eğitiminden mezun olan, ilişiği kesilen veya eğitimi terk eden kişiler, 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla 2 yıl tecil hakkına sahiptir.

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi için askerlik yaşı:

Devam edenler, Devlet veya kendi hesaplarına, yurt içinde veya yurt dışında staj, aday memurluk, dil öğrenimi veya yüksek lisans eğitimi yapanların askerlikleri 32 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık, sanatta yeterlik, doktora eğitimi yapanların askerlikleri 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere, aşağıda belirtilen süreler kadar ertelenebilir;

-Herhangi bir kamu kurumuna aday memur olarak atanacağını belgelendirenlerin askerlikleri altı ay süre ile ertelenebilir. Aday memur olarak göreve başlayanların askerlikleri 657 sayılı Kanuna göre asil memur oluncaya kadar ertelenebilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleki staj yapanların askerlikleri ise azami üç yıla kadar ertelenebilir. Aday memur veya mesleki stajı nedeniyle azami süre kadar ertelenenlerden kurum değiştirenlerin askere sevkleri yeniden ertelenmez.

-Staj yapan yükümlülerin askerlikleri, yeterlik sınavına girebilmelerine imkân tanımak maksadıyla staj süresinin sonundan itibaren üç ay süre ile ertelenebilir.

-Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitimi yapanların askerlikleri, tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirlenen azami süreler kadar ertelenebilir. Lisansüstü eğitime kayıt hakkını kazandığını belgeleyenlerin askerlikleri altı ay süre ile ertelenebilir.

-Yurt içi veya yurt dışında lisansüstü öğrenim için bilimsel hazırlık veya yabancı dil eğitimi alması ilgili üniversite yönetmeliğinde zorunlu olan yükümlülerin askerlikleri, tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen süreler kadar ertelenebilir. Bir lisansüstü eğitim amacına yönelik olmayan, tamamen yükümlünün kendi isteğine bağlı olarak yurt içinde veya yurt dışında yapılan özel dil eğitimlerinden dolayı erteleme yapılmaz.

-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını (DUS) kazanan yükümlülerin askerlikleri, uzmanlık eğitimlerine başlayabilmeleri için altı ay; uzmanlık eğitimine başlayanların ise, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde ana dallara göre belirlenen azami uzmanlık eğitimi süreleri kadar ertelenebilir.

-Uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan; Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını (YDUS) kazanan yükümlülerin askerlikleri, yan dal uzmanlık eğitimlerine başlayabilmeleri için altı ay, bu eğitime başlayanların ise Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde yan dallara göre belirlenen azami yan dal uzmanlık süreleri kadar ertelenebilir.