İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Askerlik yardım başvuru şartları nelerdir? Asker ailesine yardım ödemeleri devam ediyor

Askerlik görevini yerine getiren vatandaşların muhtaç ailelerine yardım ödemeleri yapılmaktadır. Asker ailelerine yardım ödemeleri devam ederken, başvuru şartları ile ilgili merak edilenleri içeriğimizde derledik.

03 Kasım 2020 Salı 02:18
Askerlik yardım başvuru şartları nelerdir? Asker ailesine yardım ödemeleri devam ediyor
Takip Et:

Asker ailelerine yardım ödemeleri devleti sağladığı en önemli destekler arasında bulunuyor. Devlet, askere giden kişilerin muhtaç ailelerine yönelik yardım ödemeleri yapmaktadır.  

2020 asker ailelerine maaş şartları nelerdir?

Asker aileleri için yapılan para yardımları askerliğini er veya erbaş olarak yapanlara ödeniyor. Askerlik yardımları eğer varsa eşine yoksa anne veya babasına ödenmektedir. Ayrıca askere giden kişilerin çocukları için de bu yardım ödenebilmektedir. Buna göre yardımdan yararlanabilmek için;

Muhtaç sayılabilmek için hane halkı ortalama gelirinin asgari ücretin 3’te birinden daha az olması,


Sigortalı çalışmamak, aylık veya gelir almamak gerekmektedir.

Asker ailesi yardım başvuruları nasıl yapılır?

Asker yardım başvuruları Kaymakamlık veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na yapılabilmektedir. Elden başvurularda kimliğinizle vakfa başvurmanız yeterli olmaktadır.

Asker eşine ne kadar maaş verilir?

Askere giden kişi evliyse yardım ödemeleri yalnızca eşe yapılmaktadır. Ödenecek asker eşi maaşları iki ayda bir 550 TL olarak yapılmaktadır.

Asker ailesine kaç ay maaş ödeniyor?

Kısa dönem askerlik yapanlara 6 ay süreyle ödeme yapılmaktadır. Buna göre asker ailelerine aylık 275 TL yardım ödemesi yapılıyor.

2021 yılında asker ailesine ne kadar yardım ödemesi yapılacak?

Asker ailelerine yapılan yardım ödemeleri 2-3 yıldır aynı tutarlarda ödenmektedir. 2021 yılında ödeme tutarlarında değişiklik olması beklenmiyor.



Son Güncelleme: 03.11.2020 02:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Askerlik Yardım BaşvurusuTSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MasterChef Pankek nasıl yapılır? Pankek tarifi
MasterChef Pankek nasıl yapılır? Pankek tarifi
AK Parti'nin eski gençlik kolları başkanı depremde hayatını kaybetti
AK Parti'nin eski gençlik kolları başkanı depremde hayatını kaybetti
Bolu'ya kışın ilk karı düştü
Bolu'ya kışın ilk karı düştü
BİM 3 kasım aktüel ürünler kataloğu açıklandı
BİM 3 kasım aktüel ürünler kataloğu açıklandı
Ataşehir'de çöp kutusunda patlama
Ataşehir'de çöp kutusunda patlama
Sarıyer'de ailesiyle tartışan bir genç denize atlayarak intihar etti
Sarıyer'de ailesiyle tartışan bir genç denize atlayarak intihar etti

Popüler Haberler

Askerlik yardım başvuru şartları nelerdir? Asker ailesine yardım ödemeleri devam ediyor
İŞKUR TYP aylığı kaç paradır? 2020 İŞKUR program ve maaş tutarları
Türk telekom 10 gb bedava internet 2020
Çukur Efsun öldü mü, diziden ayrıldı mı? Damla Sönmez Çukur'dan ayrıldı mı?
İşler Güçler dizisi ne zaman başlayacak? İşler Güçler yayın tarihi ve kanalı
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
Gebelik yardımı parası nedir ? Şartlı gebelik yardımından kimler faydalanabilir ? Gebelik parası alma şartları
Ziraat Bankası sera kredisi faiz oranları 2020
10 Kasım resmi tatil olacak mı, PTT açık mı?
Trendyol Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor? DEV 11.11 Kasım 2020 indirimleri
Aymen Abdennour kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Tunuslu oyuncu Valencia’dan Kayserispor'a transfer oldu
Hey Canlı Sunucusu Elif Ece Uzun kimdir? Kaç yaşında? Elif Ece Uzun hakkında bilgiler
Bankaların Konut Kredisi Faizlerindeki Yükselişi Devam Eder mi?
Gurbetçi araçlarına verilen 30 günlük süre için 3 aya çıkarıldı
Devletten ihtiyacı olan vatandaşlara 1477 TL’ye kadar nakit ve gıda yardım desteği
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2020
Bugün gram altın ne kadar oldu? 3 Kasım 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2020
10 Kasım’da bankalar açık mı, havale, EFT yapılır mı?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 3 Kasım 2020 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.