Askerlik yardım başvuru şartları nelerdir? Asker ailesine yardım ödemeleri devam ediyor

Asker ailelerine yardım ödemeleri devleti sağladığı en önemli destekler arasında bulunuyor. Devlet, askere giden kişilerin muhtaç ailelerine yönelik yardım ödemeleri yapmaktadır.

2020 asker ailelerine maaş şartları nelerdir?

Asker aileleri için yapılan para yardımları askerliğini er veya erbaş olarak yapanlara ödeniyor. Askerlik yardımları eğer varsa eşine yoksa anne veya babasına ödenmektedir. Ayrıca askere giden kişilerin çocukları için de bu yardım ödenebilmektedir. Buna göre yardımdan yararlanabilmek için;

Muhtaç sayılabilmek için hane halkı ortalama gelirinin asgari ücretin 3’te birinden daha az olması,

Asker ailesi yardım başvuruları nasıl yapılır?

Sigortalı çalışmamak, aylık veya gelir almamak gerekmektedir.

Asker yardım başvuruları Kaymakamlık veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na yapılabilmektedir. Elden başvurularda kimliğinizle vakfa başvurmanız yeterli olmaktadır.

Asker eşine ne kadar maaş verilir?

Askere giden kişi evliyse yardım ödemeleri yalnızca eşe yapılmaktadır. Ödenecek asker eşi maaşları iki ayda bir 550 TL olarak yapılmaktadır.

Asker ailesine kaç ay maaş ödeniyor?

Kısa dönem askerlik yapanlara 6 ay süreyle ödeme yapılmaktadır. Buna göre asker ailelerine aylık 275 TL yardım ödemesi yapılıyor.

2021 yılında asker ailesine ne kadar yardım ödemesi yapılacak?

Asker ailelerine yapılan yardım ödemeleri 2-3 yıldır aynı tutarlarda ödenmektedir. 2021 yılında ödeme tutarlarında değişiklik olması beklenmiyor.