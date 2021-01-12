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Askerlik ve askerlikten muafiyet için boy kilo şartları, sınırı hesaplaması 2021

Ülkemizde askerlik görevini tüm erkek vatandaşlarının yapması gerekir. Ancak bazı durumlar askerlik görevini yapmaya engel olabilmektedir. Bu durumlardan bir tanesi olan boy-kilo sınırıdır. Askerlikten muafiyet için boy-kilo sınırlarının ne olduğunu, şartlarını ve nasıl hesaplandığını yazımızdan öğrenebilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 20:16
Askerlik ve askerlikten muafiyet için boy kilo şartları, sınırı hesaplaması 2021
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Ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkeğin askerlik görevini yapması zorunludur. Yalnızca bazı şartları karşılayamayan kişiler askerlikten muaf tutulmaktadır. Bu şartlardan bir tanesi de boy ve ağırlık sınırıdır. Belirlenen boy-ağırlık sınırına uymayan kişiler askerlikten muaf tutulabilmektedir.

Askerlikte boy-ağırlık hesabı nasıl yapılır?

Askerlik görevine gitmeden önce kişi muayene edilir ve bunun sonucunda askerliğe elverişli olup olmamasına göre karar verilir. Bu muayenede dikkate alınan şartlardan biride boy-ağırlık sınırıdır. Boy ve ağırlık hesaplaması önek olarak 1.85 cm boyunda olan kişinin boy uzunluğunun son iki hanesine yani '85'e otuz eklenerek 85+30=115 şeklinde olarak en fazla ağırlığı 115 kg olmalıdır. Eğer kişi bu kilonun üstünde ise ilk olarak hastaneye sevk edilerek kişinin askerlik görevi bir yıl ertelenir. Ertesi yıl yine belirlenen sınırın üstünde ise askerlikten kişi askerlikten muaf edilir.



Son Güncelleme: 12.01.2021 20:16
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Anahtar Kelimeler:
AskerlikBoyAğırlıkKilo
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