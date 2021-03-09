Askerlik tecil ettirme nasıl yapılır? Askerlik tecil işlemi ve sorgulama

2019 yılı tarihinde bazı kararlar doğrultusunda Haziranın 25'inde 7179 sayılı kanun gereğince askerlik alma işlemlerinde değişiklikler yaşanmıştır. Askerlik tecil yaş sınırı o kanun ile değişme göstermiştir. Bu konu hakkında çok fazla dezenformasyon haber bulunmaktadır. Sizin için ayrıntılı olarak hazırladığımız bu yazımızda birçok askerlik ile ilgili sorularınızın cevaplarını bulacaksınız.

Askerlik tecil şartları nelerdir?

7170 sayılı kanun çerçevesinde askerlik çağına gelmiş bireylerin her yıl İçişleri Bakanlığı’na belirtilmesi gerekir. Böylelikle her yıl düzenli olarak tescil hakkı sona erenler için bir yoklama işlemi yapılmaktadır. Bu durum genelde 1 Ocak 31 Aralık tarihleri aralığında gerçekleşir.

Askerlik durumunu erteleme yani tescil ettirme nasıl yapılmaktadır? Şartları nedir?

Eğitim durumu, sağlık sorunu, kamu görevi, milli sporcu olma, aynı anda kardeşiyle birlikte çağrılma gibi birçok nedenden dolayı askerlik tecil hakkı doğan doluyor.

Eğitim öğretimine devam eden bireyler açısından askerliği tecil ettirme şartları şunlardır:

Lisede lise gibi okullarda eğitime devam eden 20 ve 22 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydı ile askerlik sürelerini erteleyebilirler.

Fakülte, yüksekokulları ile meslek yüksek okullarında eğitime devam eden bireylerin ise 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek şartıyla askerlik durumunu erteleyebilir.

Herhangi bir kurumdan mezun olduktan sonra bitirdikleri okul ya da bir alt bölümde öğrenim görenlerin askerlikleri tekrar ertelenemez.

Çift Anadal durumunda olan öğrencilerin ise 1 bölümden mezun oldukları durumda diğer bölümden mezun olma durumları beklenmektedir. Bu sebepten dolayı ki ertelemeye sahiptirler.

Yurt dışında bulunan öğrenciler ilgili makama dilekçe yazmaları ve bunu bildirmeleri sonucunda onaylanırsa askerlik durumları ertelenebilir.

Mezun olanlar askerlik tecil etme hakkından nasıl yararlanmaktadır?

Lise liseden mezun olanların tecil istekleri halinde 3 yıl süreyle, mesleki ya da teknik liseden mezun olanlar için de 3 yıl ilave yapılarak. 22 yaşını tamamlayana kadar meslek lisesi ya da teknik liseden mezunlarınsa 25 yaşını tamamlayana kadar tecil hakkına sahiptirler.

4 yıllık lisans bölümünden mezun olan bireylerin ise 2 yıl yüksek lisans bitirenler askerlikleri bir süreyle ertelenme imkânı vardır.

Yurtdışında eğitimini tamamlayanların istekleri doğrultusunda 1 yıl süre verilir. Bu kapsamda erteleme maksimum 32 yaşını tamamladığı yılın sonuna kadar yapılabilmektedir.

Açık öğretim askerlik tecil hakkından yararlanır mı?

Yukarıda belirtilen durumlarını aynısı açık öğretim liseleri ya da üniversiteler için de geçerli olmaktadır. AÖF askerlik tecil işlemlerinde örgün öğretime göre herhangi bir farklılık yapılmamaktadır.

Askerlik tecil işlemi nasıl yapılır?

Bu durum için iki yol bulunmaktadır. İlki bağlı olduğunuz şubeye gerekli evraklar doğrultusunda başvurarak askerlik sürenizi erteleme talebinde ulunabilirsiniz. İkincisi ise e-devlet üzerinden talepte bulunarak askerliğinizi ertelemiş olursunuz.

E devlet ‘ten tecil işlemi nasıl yapılır?

Askerlik tecil işlemi şubeye gitmeden e-devlet ile kısaca halledilebilir. Öncelikle buradan T.C. kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girerek ekrana giriş yapınız. Arama motoruna e-devlet askerlik tecil başvurusu yazarsanız. Eğer, mevcut durumda askerliğin isteyeceğiniz varsa burada T.C. bitiş tarihini zaten görülecektir. Yoksa buradan yeni başvuru oluşturarak tecil işleminizi gerçekleştirin sistem öğrenim durumuna veri tabanından çekerek size sunar. Eğer yurtdışında okursanız ya da mezunsanız e-devlet ‘ten bu görülmeyebilir. Böyle durumlarda şubeye başvurmak daha uygun olacaktır.

Askerlik tecili için gerekli belgeler

Eğer yukarıdaki anlatılanlar çerçevesinde e-devlet ‘ten başvurunuzu tam anladıysanız herhangi bir belge ihtiyacınız yoktur. Fakat şube üzerinden yapacaksanız şu belgeleri hazırlamanız gerekmektedir.

Diploma ya da mezuniyet belgesi fotokopisi,

Son 6 ayda çekilmiş bir fotoğraf kimlik fotokopisi.

Askerlik tecil işlemi nasıl sorgulanır?

Askerler tecil işlemi yine e-devlet ‘ten askerlik tecil belgesi sorgulama yazıp T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile öğrenebilirsiniz.