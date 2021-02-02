Askerlik süresi kaç ay, 18 ay oldu mu? 2021 Kısa ve uzun dönem askerlik süreleri

2019’da yapılan değişiklikle yeni askerlik süreleri belirlenmişti. Askere gidecekler askerlik süresinin ne kadar olduğunu merak etmeye başladılar. Resmi Gazete’de yayınlanan haber ile askerlik süresi belirlendi.

Yeni askerlik süresi ne kadar?

2019’da yapılan değişiklikle askerlik süresi düzenlendi. Askerlik süresi ile ilgili Resmi Gazete’de şunlar yazıldı;

Askerlik çağı üç döneme ayrılıyor. Bunlar; yoklama, muvazzaflık ve yedeklik.

Hizmet süresi; erbaş ile erler için 6 ay, yedek subay ile yedek astsubaylar için 12 ay. Hizmet süresini, ihtiyaç durumuna bakarak bir kat arttırma ya da yarısına indirme kararını Cumhurbaşkanı verebilir. Bu şekilde belirlenen hizmet süresi 6 aydan daha aşağı olamaz.

Erbaş ile erler arasında istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin değerlendirmelerinin olumlu olması sonucunda terhis edilmeye hak kazandıkları tarih itibari ile Bakanlığın uygun gördüğü sayıda ve 6 ay süre ile sınırlı olacak şekilde bu Kanun hükümlerine göre askerlik hizmetlerini devam ettirir ve bu süre dolduktan sonra terhis edilirler. Askerliklerini bu şekilde sürdürenler vazgeçme talebinde bulunurlarsa bu talepleri reddedilir. Bunlar için muvazzaflık dönemi için askerlik hizmeti sayılmayan sürelere dair hükümler uygulanmaz. Söz konusu askerler ile ilgili ilk 6 aylık hizmet süresi için ayrı, sonraki 6 aylık hizmet süresi için de ayrı terhis belgesi tanzim ediliyor.

Askerlik; yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yapılıyor.