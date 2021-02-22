Askerlik Şubesinden randevu nasıl alınır?e-Devlet üzerinden randevu alınıyor mu?

e gidecek olan kişiler gerekli evrakların ve zorunlu belgelerin askerlik şubesine teslim etmesi gerekmektedir. e-Devlet üzerinden de randevu almak mümkündür. Çeşitli sebeplerden ötürü e-Devlet üzerinden askerlik şubelerine gitmek artık çok kolay. Pandemi sürecinin halen devam etmesi ile birçok işlemler artık uzaktan intenet ortamından yapılmaktadır. Askerlik için randevu almakta artık uzaktan yapılabilmektedir.

Askerlik şubesine gitmek ve randevu almak için iki yol bulunmaktadır. İlk yol T.C kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapan kişiler asal randevu sayfasına tıklayarak gerekli işlemleri gerçekleştirebilirler. İkinci yol ise ilgili birim ile saat tercihi yaparak kaydet tuşuna basılması ardından randevu talebi gitmektedir. Randevu talebi sonuçlanması ise mesaj ya da mail üzerinden bilgilendirme yapılmaktadır.