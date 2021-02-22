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Askerlik Şubesinden randevu nasıl alınır?e-Devlet üzerinden randevu alınıyor mu?

2021 yılı için askere gidecek olan kişiler askerlik için gerekli evrakların ve işlemleri ulaştırmak için askerlik şubelerine gitmek zorunda. Askerlik kurumları diğer kurumlar gibi hafta içi akşam 17.00’a kadar açıktır. Peki askerlik şubesinden randevuları nereden alınır? e-Devlet üzerinden randevu veriliyor mu?

22 Şubat 2021 Pazartesi 10:18
Askerlik Şubesinden randevu nasıl alınır?e-Devlet üzerinden randevu alınıyor mu?
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Askere gidecek olan kişiler gerekli evrakların ve zorunlu belgelerin askerlik şubesine teslim etmesi gerekmektedir. e-Devlet üzerinden de randevu almak mümkündür. Çeşitli sebeplerden ötürü e-Devlet üzerinden askerlik şubelerine gitmek artık çok kolay. Pandemi sürecinin halen devam etmesi ile birçok işlemler artık uzaktan intenet ortamından yapılmaktadır. Askerlik için randevu almakta artık uzaktan yapılabilmektedir.

Askerlik şubesine gitmek ve randevu almak için iki yol bulunmaktadır. İlk yol T.C kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapan kişiler asal randevu sayfasına tıklayarak gerekli işlemleri gerçekleştirebilirler.  İkinci yol ise ilgili birim ile saat tercihi yaparak kaydet tuşuna basılması ardından randevu talebi gitmektedir. Randevu talebi sonuçlanması ise mesaj ya da mail üzerinden bilgilendirme yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 22.02.2021 10:18
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AskerAskerlik şubesi RandevuE-devlet Askerlik
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