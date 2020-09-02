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Askerlik sorgulamasında sınıf ve tertibat bekliyor ne demektir?

Askere gidecek olan kişiler sınıf ve tertibat bekliyor ibaresi ile karşı karşıya kalınca bu ibarenin anlamını araştırmaya başladı. Askere gidecek kişilerin sorgulamalarında ortaya çıkan bu ibarenin ne anlama geldiği açıklandı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 13:16
Askerlik sorgulamasında sınıf ve tertibat bekliyor ne demektir?
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Askere gidecek kişiler, askerlik işlemlerini artık dijital ortamdan kolayca gerçekleştirebilmektedir. E-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilen askerlik işlemlerinde ortaya çıkan bazı ibareler vardır. Bu ibareler askere gidecek kişiler tarafından merak edilmektedir.

Sınıf ve Tertibat bekliyor ne demek?

Milli savunma Bakanlığı’na ait işlemler 2016 yılından bu yana e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bu işlemlerden birisi de askerlik işlemleridir. Askerlik işlemlerini yapmak isteyen kişiler, e-devlet sistemine giriş yaprak bu sistemden işlemlerini gerçekleştirebilir. Sistemde sınıf ve tertibat bekliyor ibaresi ise askere gidecek kişiler tarafından merak ediliyor.

Bu ibare kişinin askerlik durumu ile ilgili bilgi vermektedir. Ancak bu bilgi kişinin askere alınacağını belirtmemektedir. Askerlik konusunda bu ibare ile karşı karşıya kalan kişilerin herhangi bir tecil durumu söz konusu değilse yakın tarihte askere çağrılacağını işaret eder.

Sınıf ve Tertibat nedir?


Tertibat düzenleme yapıldığına işaret etmektedir. Asker olacak kişilerin hazırlıkları hakkında bilgi veren bu ibare kişinin askerlik hazırlıklarının sürdüğünü ifade eder. Bu ibare ile karşı karşıya kalan kişilerin celp tarihinin beklendiği söylenebilir. Kişinin sınıfı, askerde hangi görevde yer alacağını belli eden unsurdur. Bu unsura göre kişiler farklı görevlerde askere alınırlar.

Sınıf ve Tertibat bekliyor askere gidileceği anlamına mı gelir?

E-devlet sisteminde askerlik sorgulamasında kişilerin karşısına çıkan Sınıf ve Tertibat Bekliyor ifadesi kişinin hemen askere alınacağını işaret etmemektedir. Bu ibare askerliği engelleyen herhangi bir engeli olmayan kişilerin celp tarihine göre askere alınacağını ifade etmektedir. Bu kişiler askere alınacaktır. Ancak bu kişilerin askere alınacağı dönem tarihe göre belirlenir.

Askerliği tecil ettirmiş fakat tecil süresi dolmuş herkeste bu ibare yer alabilir. Bu durumda kişilerin askerliğe gitmesinde bir engel yoksa askere alınmaları sağlanır.

Sınıf ve Tertibat bekliyor askerlik tecil olur mu?

Bu ibare ile karşı karşıya kalan kişiler hemen askere alınmaz. Bu ibareyi gören kişiler okuyorlar ise okullarından aldıkları belge ile birlikte askeri şubelere başvurarak askerliklerini tecil ettirebilirler. Eğer kişinin askere gitmesini engelleyen bir durum söz konusu ise bu konuya dair belgeleri ile askerlik şubeye başvuran kişiler de askerliklerini tecil ettirebilme hakkına sahiptir.

Yasalarda yer alan talimatlara göre ülkemizde sporcu olarak görev alan kişilerde sporcu kimliklerini askerlik şubeye götürmeleri halinde askerliklerini tecil ettirebilmektedir. Yurt dışında yaşamaya başlamış ve orada oturma izni almış vatandaşlarımız da gerekli evraklar ile birlikte askerlik şubelerine başvurarak askerliklerini tecil ettirebilme hakkına sahiptir.



Son Güncelleme: 02.09.2020 13:16
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Anahtar Kelimeler:
Sınıf Ve TertibatAskerlik
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