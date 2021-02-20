Askerlik sevk belgesinde yazılı olan A grubu arızalı ifadesi ne demek? A grubu arızalı gençler askere gidebilir mi?

görevini yerine getirecek olan gençler sevk belgesi (sülüs belgesi) üzerindeki sağlık durumu kısmında yazanifadesinin ne anlama geldiğini merak etti. A grubu arızalı kelimesi boy ve kilo endeksinin istenilen seviyede olmadığını ve bu kelimenin yazılı olduğu gençlerin komanda ve yedek subay gibi özel alanlarda askerlik görevini yapamayacağını ifade eder. A grubu arızalı ifadesi askere gitmek için bir sorun oluşturmaz. Yani sağlık durumunda A grubu arızalı yazılı olan gençler askere gidebilir ama komando olmazlar. Gençler askerlik muayenesi olmak için gittikleri sağlık kuruluşlarından alınan “Askerliğe Elverişlidir” belgesi ile vatani görevlerini yerine getirebilirler.