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Askerlik sevk belgesinde yazılı olan A grubu arızalı ifadesi ne demek? A grubu arızalı gençler askere gidebilir mi?

Sevk belgelerinde A grubu arızalı ifadesi yazılı olan gençler A grubu arızalı ifadesinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. A grubu arızalı olan gençlerin askerlik görevlerini yapıp yapamayacaklarını ise merak konusu oldu. Peki A grubu arızalı olan gençler askerlik görevlerini yerine getirebilecekler mi? detaylar haberimizde yer almaktadır.

20 Şubat 2021 Cumartesi 08:25
Askerlik sevk belgesinde yazılı olan A grubu arızalı ifadesi ne demek? A grubu arızalı gençler askere gidebilir mi?
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Askerlik görevini yerine getirecek olan gençler sevk belgesi (sülüs belgesi) üzerindeki sağlık durumu kısmında yazan A grubu arızalı ifadesinin ne anlama geldiğini merak etti. A grubu arızalı kelimesi boy ve kilo endeksinin istenilen seviyede olmadığını ve bu kelimenin yazılı olduğu gençlerin komanda ve yedek subay gibi özel alanlarda askerlik görevini yapamayacağını ifade eder. A grubu arızalı ifadesi askere gitmek için bir sorun oluşturmaz. Yani sağlık durumunda A grubu arızalı yazılı olan gençler askere gidebilir ama komando olmazlar. Gençler askerlik muayenesi olmak için gittikleri sağlık kuruluşlarından alınan “Askerliğe Elverişlidir” belgesi ile vatani görevlerini yerine getirebilirler. 



Son Güncelleme: 20.02.2021 08:25
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Anahtar Kelimeler:
A Grubu ArızalıAskerlikSevk Kağıdı
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