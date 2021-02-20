Son Güncelleme: 20.02.2021 08:25
Askerlik sevk belgesinde yazılı olan A grubu arızalı ifadesi ne demek? A grubu arızalı gençler askere gidebilir mi?
Sevk belgelerinde A grubu arızalı ifadesi yazılı olan gençler A grubu arızalı ifadesinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. A grubu arızalı olan gençlerin askerlik görevlerini yapıp yapamayacaklarını ise merak konusu oldu. Peki A grubu arızalı olan gençler askerlik görevlerini yerine getirebilecekler mi? detaylar haberimizde yer almaktadır.
20 Şubat 2021 Cumartesi 08:25