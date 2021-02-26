Askerlik sağlık muayenesi raporu itirazı nereye yapılır? Askerlik sağlık muayenesi raporuna itiraz işlemleri

Askere gitmeden önce askerlik muayenesi olmak zorunda olan vatandaşlar, bir sağlık kurumuna giderek bu muayenelerini tamamlar. Muayenin ardından sağlık kuruluşu tarafından bir rapor hazırlanır ve bu rapor doğrultusunda, kişinin askere gidip gidemeyeceği ortaya çıkar. Ancak bu rapora itiraz etmek mümkündür. Peki, nasıl itiraz edilir?

Rapora itiraz

Sağlık kuruluşu tarafından verilen raporda; askerliğe elverişlidir, askerliğe elverişli değildir, ertesi yıla bırakılmalı, sevk geciktirme ve sevke engel olacak bir durum bulunmamaktadır maddelerinden biri yer alır. Bu maddelerin yer aldığı rapora, 30 gün içerisinde itiraz edilebilir. Raporu aldığınız günden itibaren 30 gün içinde itiraz ederek, tekrar muayene olabilirsiniz. Rapora itiraz etmek için gereken tek şey, raporunuzun onaylanmış olması. Yani raporu hazırlayan doktorun, raporda imzasının ve kaşesinin bulunması gerekiyor.

Rapora iki farklı şekilde itiraz edebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi raporun sizinle ilgili verdiği karardır. Diğeri ise doktor tarafından verilen rapordur. Sizin için verilen karara itiraz etmek istiyorsanız, ikamet ettiğiniz askerlik şubesine gitmeniz ve dilekçe vermeniz gerekmektedir. Doktorun raporuna itiraz edecekseniz, doktorun bağlı olduğu sağlık kurumuna itirazda bulunabilirsiniz. Bu itirazınız ardından yeni bir sağlık kurumuna sevk edilirsiniz ve oraya giderek tekrardan muayene olabilirsiniz.

İtirazın sonucu

Rapora itiraz ettikten sonra bir kez daha muayene olursunuz. Eğer bu muayenenin raporu, ilk rapora göre farklı çıkarsa, ikinci muayenenin raporu geçerlidir. Ancak ilk raporunun aynısı çıkarsa, başka bir itiraz hakkınız olmayacaktır.