Askerlik muhtemel sevk tarihi nedir?

13 Ocak 2021 Çarşamba 18:18
Sevk tarihi ne oluyor?
Asker
lik görevini yerine getirmek için başvuru yapanlar sevk işlemlerini yerine getirdikten sonra sevk belgesi alırlar. Bu belgede; sevk tarihi şubat, mayıs, ağustos ya da kasım 2021 olarak yazar. Alınan sülüste ya da e-Devlet’te sadece sevk tarihi olarak yazılıysa bu kişinin askere alınacağı kesin
tarihtir. Kesin olan bu tarih yalnızca askerliği zamanında alınan kişilere verilir. Bu da şu demek oluyor; 20 yaşına girdiğinde tecil ettirmeden tam zamanında askere gitmek için başvuru yapan yükümlüler sevk tarihini kesin olarak alırlar.
Muhtemel sevk tarihi ne oluyor?
Geçmişte tecil ettirip bozduranlar, devre kayıpları, bakaya durumu nedeniyle askere alınanlar, erken sevk ile askere alınan kişilerin askerlik planlamaları yapılırken muhtemel sevk tarihi düzenleniyor. Bu sevk tarihinde askere alınacak kişiye hiçbir şekilde kesin bir tarih verilmiyor. Ancak bu tarih %50 ihtimal askere alınacağınız tarih olabiliyor. Askere duyulan ihtiyaca göre askere alınmak için bekleyenler arasından asker alım işlemi yapılıyor.
Son Güncelleme: 13.01.2021 18:18
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