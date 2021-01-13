Askerlik muhtemel sevk tarihi nedir?

Sevk tarihi ne oluyor?

Muhtemel sevk tarihi ne oluyor?

lik görevini yerine getirmek için başvuru yapanlar sevk işlemlerini yerine getirdikten sonra sevk belgesi alırlar. Bu belgede; sevk tarihi şubat, mayıs, ağustos ya da kasım 2021 olarak yazar. Alınan sülüste ya da e-Devlet’te sadece sevk tarihi olarak yazılıysa bu kişinin askere alınacağıtarihtir. Kesin olan bu tarih yalnızca askerliği zamanında alınan kişilere verilir. Bu da şu demek oluyor; 20 yaşına girdiğinde tecil ettirmeden tam zamanında askere gitmek için başvuru yapan yükümlüler sevk tarihini kesin olarak alırlar.

Geçmişte tecil ettirip bozduranlar, devre kayıpları, bakaya durumu nedeniyle askere alınanlar, erken sevk ile askere alınan kişilerin askerlik planlamaları yapılırken muhtemel sevk tarihi düzenleniyor. Bu sevk tarihinde askere alınacak kişiye hiçbir şekilde kesin bir tarih verilmiyor. Ancak bu tarih %50 ihtimal askere alınacağınız tarih olabiliyor. Askere duyulan ihtiyaca göre askere alınmak için bekleyenler arasından asker alım işlemi yapılıyor.