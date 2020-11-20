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Askerlik Kasım 2020 ayı celbi ertelendi mi? Kasım celbi askerlik ne zamana ertelendi?

Koronavirüs salgınından dolayı her alanda alınan önlemlerden biride Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Askerlik sevk işlemlerlinin ertelenip ertelenmediği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Askerlik sevk tarihleri ertelendi mi? Ne zaman askere gideceğim? Bedelli askerlik celbi ertelendi mi?

20 Kasım 2020 Cuma 22:11
Askerlik Kasım 2020 ayı celbi ertelendi mi? Kasım celbi askerlik ne zamana ertelendi?
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Pandemiden dolayı alınan kararlar neticesinde Miili Savunma Bakanlığı tarafından da yapılan son açıklamalara göre, vatani görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlara üzücü bir haber geldi. Açıklamaların ardından çok sayıda genç, Askerlik için Kasım ayı celbinin ertelenip ertelenmediğini araştırmaya başladı. 23-25 Kasım tarihleri arasında sevke tabi olan yükümlü asker adayları Aralık ayında belirlenmiş olan tarihlerde birliklerine teslim olmaya başlayacaktır. Bir diğer konu olan Kasım celbine bağlı olan Bedelli askerlik celbi ertelendi mi, sevkler ne zaman yapılır sorularına da yanıtlar aranmaktadır.

Askerlik celplerinin ertelenmesini son dakika olarak açıklayan MSB, vatandaşlara gecikmeler yaşanacağını belirtti. Vatandaşlar tarafından bu konu detaylı bir şekilde araştırılmaya başlanmıştır. Milli Savunma Bakanlığı ilk olarak 22-24 Kasım tarihlerindeki sevke tabi olan asker adaylarının sevkinin pandemiden dolayı Aralık ayına ertelendiğini duyurdu. Buna göre Bedelli askerliklerin ertelenip ertelenmediği de vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

Kasım Ayındaki Askerlik Celbi Ne Zamana Ertelendi, Sevk İşlemleri Ne Zaman Yapılıyor? Bedelli Askerlik Sevkleri Ertelendi Mi?

 Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda askerlik görevini yerine getirmek için 22-24 Kasım tarihlerinde sevkleri gerçekleşmesi beklenen vatandaşların sevk tarihlerinin ileri bir tarihe alındığını bildirdi. Asal.mbs.gov.tr sitesine yapılan açıklamanın ardından yoğunluk yaşandığından vatandaşlar siteye erişmekte problem yaşandığını bildirdi.

Askerlik İçin Kasım Celbi Hangi Tarihe Ertelendi?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklamasına göre ‘Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir’ şeklinde vatandaşlara bilgi verilmiştir.

23- 25 Kasım Sevki Hangi Yükümlüleri Kapsamakta?

MSB tarafından daha önce yapılan duyuruda 23-25 Kasım 2020 sevk tarihleri, 2'nci grup er ve erbaşları kapsıyor. Kasım 2020 celbi askerlik yükümlüleri sevk tarihleri şu şekilde:

Yedek Subay/Astsubay Adayları,

Erbaş/Er (1nci Grup)

Yükümlü Sevk Tarihi: 30 Ekim 2020 Kovid-19 Testinin

Yapılabileceği/ Sevk Belgesinin

Alınabileceği Tarihler: 26-30 Ekim 2020

Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi)


Yükümlü Sevk Tarihi: 21 Kasım 2020Kovid-19 Testinin

Yapılabileceği/ Sevk Belgesinin

Alınabileceği Tarihler:

17-21 Kasım 2020

Erbaş/Er (2nci Grup)

Yükümlü Sevk Tarihi: 25 Kasım 2020

Kovid-19 Testinin

Yapılabileceği/ Sevk Belgesinin

Alınabileceği Tarihler: 21-25 Kasım 2020

Erbaş/Er (3ncü Grup)

Yükümlü Sevk Tarihi: 24 Aralık 2020

Kovid-19 Testinin

Yapılabileceği/ Sevk Belgesinin

Alınabileceği Tarihler:20-24 Aralık 2020

 



Son Güncelleme: 20.11.2020 22:11
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AskerlikCelpMilli Savunma Bakanlığı
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