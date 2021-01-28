İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...

Askerlik durumu nasıl sorgulanır?

Askerlikle ilgili 2021 askerlik yoklaması nedir? Askerlik durumunu nasıl öğrenebilirim? Bakaya nedir? Asker kaçağı nedir ? gibi sorular sorulmaya başlandı. İşte detaylar..

28 Ocak 2021 Perşembe 09:23
Askerlik durumu nasıl sorgulanır?
Takip Et:

Askerlikle ilgili 2021 askerlik yoklaması nedir? Askerlik durumunu nasıl öğrenebilirim? Bakaya nedir? Asker kaçağı nedir ? gibi sorular sorulmaya başlandı. Askelikle ilgili durumunu merak edenler, askerlik yaşını dolduran kişiler için haberimizde askerlik ile ilgili Askerlik durumunu nasıl öğrenebilirim? Bakaya nedir? Asker kaçağı nedir ? gibi sorulara yanıt aradık. İşte Askerlik durumunu nasıl öğrenebilirim? Bakaya nedir? Asker kaçağı nedir ? gibi soruların cevabı..

Askerlik yoklaması nedir?

20 yaşını dolduran Türk erkeklerinin askerlik için uygunluk durumu incelemesine verilen addır.

Bu araştırılmay yapılırken sağlı, eğitim durumu, yaşı vs bilgileri  kontrol edilir ve askerlik yapması durumuma bakılır.

Askerlik yoklamasına ön araştırma da denebilir. 20 yaşını dolduran kişiler e devlet üzerinde sisteme girerek askerlik yoklaması yaptırabilirler.

Askerlik yoklamasına tabi ne demek?

20 yaşını doldurmuş Türk erekekleninin askerlikle olan durumlarının bundan sorumlu kurumlara bildirme işlemine denir.

E Devlet’e girerek bilgilerinizi girmeniz ve kontrol etmeniz gerekir.

Aksi bir durumda asker kaçağı oluyorsunuz.

Askerlik yoklaması sorgulanması

E devlet sistemine girip bilgilerini dolduran kişiler daha sonra aile hekimeine giderek sağlık kontrol işlemini yaparak aile hekimi tarafından sisteme ‘Askerliğe Elverişlidir’ şeklinde not düşülüyor. Bilgilerin 1 günde yüklendiği için kişi ertesi gün E Devlet’ten Askerlik Durum Belgesi alabiliyor.

Bakaya ve yoklama kaçağı cezası nedir?

Bakaya askerlik çağına gelmiş Türk erkeklerin askerlik durumu için tecil süresi dolan ve askere gitme zorunluluğu olan kişilerin verilen süre içinde sevk işlemlerini yapmayarak birliğe teslim olmamaları demektir. Bu bir suçtur ve idari para cezası vardır.

Sürenin değişimiyle ödenen ceza miktarı da değişiyor mesela 4 aylık için kaçak olan kişiler kendi teslim olduğu takdirde 300 tl ödüyor. Kendisinin birlik tarafından yakalanmasıyla da bu ceza miktarı 4 katına çıkabiliyor.

Kişi verilen para cezasını adliyelerdeki para cezası tahsil veznelerine ödeyebilir. Veya vergi daileri üzerinden ödeyebilir.



Son Güncelleme: 28.01.2021 09:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AskerlikDurumBakaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Niğde'de feci kaza! 3 ölü
Niğde'de feci kaza! 3 ölü
Diyarbakır'da eğlence mekanına baskın düzenlendi! 50 kişi yakalandı
Diyarbakır'da eğlence mekanına baskın düzenlendi! 50 kişi yakalandı
Samsun'da vahşet! Ormanda çuval içinde naylona sarılmış halde cesedi bulundu
Samsun'da vahşet! Ormanda çuval içinde naylona sarılmış halde cesedi bulundu
Niğde'de yaşlı çift sobadan sızan gaz yüzünden hayatını kaybetti
Niğde'de yaşlı çift sobadan sızan gaz yüzünden hayatını kaybetti
Mardin'de akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti! 2'si ağır 5 yaralı
Mardin'de akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti! 2'si ağır 5 yaralı
Otomobil dereye uçtu! 2 kişi yaralandı
Otomobil dereye uçtu! 2 kişi yaralandı

Popüler Haberler

Apple'dan uyarı: Kalp pili ve defibrilatör kullananlar dikkat etsin!
Bilgisayarın marka ve modeli nasıl öğrenilir?
Bugün kimin maçı var? TV 28 Ocak 2021 Perşembe canlı maç yayın saatleri
1000 tl Sosyal yardımlaşma para yardımı nasıl alınır? 2021 Güncel nakdi yardımlar
E Devlet üzerinden rapor parası sorgulama işlemi nasıl yapılıyor? Rapor parası nereden alınır?
Açıktan üniversite okumanın dezavantajları nelerdir? 2021 Açıktan üniversite en iyi bölümler
Askerlik durumu nasıl sorgulanır?
Kamu ihalelerine girmek için sgk borcu ne kadar olmalı 2021?
Rüyada ceviz toplamak görmek neye işaret eder?
En Şık Benim programı TV8 başvuru formu ve whatsapp iletişim numaraları
Güldür Güldür Show Olgun Toker kimdir, kaç yaşında, nereli?
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden online yapılacak
Barış Pınarı Harekatına hangi ülkeler destek veriyor? Karşı çıkan ve destekleyen ülkeler
2021 yılında asgari ücret ne kadar artacak? Asgari ücrete yapılacak zam ne kadar olacak?
Çukur dizisi Meliha Emmi’ye ne sır verdi? Çukurdaki büyük sır ne? Yamaç kimin çocuğu?
Emlak vergisi internetten online sorgulama ve ödeme imkanı 2021
Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Büyük Selçuklu karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Kefaret hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Rüyada kılıç görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada kılıç görmek rüyasının tabiri
Torun bakım maaşı projesi için pilot iller hangileridir? 2021 torun bakım aylığı
100.000 tl ye alınabilecek 2. el arabalar 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.