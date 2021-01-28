Askerlik durumu nasıl sorgulanır?

Askerlikle ilgili 2021 askerlik yoklaması nedir? Askerlik durumunu nasıl öğrenebilirim? Bakaya nedir? Asker kaçağı nedir ? gibi sorular sorulmaya başlandı. Askelikle ilgili durumunu merak edenler, askerlik yaşını dolduran kişiler için haberimizde askerlik ile ilgili Askerlik durumunu nasıl öğrenebilirim? Bakaya nedir? Asker kaçağı nedir ? gibi sorulara yanıt aradık. İşte Askerlik durumunu nasıl öğrenebilirim? Bakaya nedir? Asker kaçağı nedir ? gibi soruların cevabı..

Askerlik yoklaması nedir?

20 yaşını dolduran Türk erkeklerinin askerlik için uygunluk durumu incelemesine verilen addır.

Bu araştırılmay yapılırken sağlı, eğitim durumu, yaşı vs bilgileri kontrol edilir ve askerlik yapması durumuma bakılır.

Askerlik yoklamasına ön araştırma da denebilir. 20 yaşını dolduran kişiler e devlet üzerinde sisteme girerek askerlik yoklaması yaptırabilirler.

Askerlik yoklamasına tabi ne demek?

20 yaşını doldurmuş Türk erekekleninin askerlikle olan durumlarının bundan sorumlu kurumlara bildirme işlemine denir.

E Devlet’e girerek bilgilerinizi girmeniz ve kontrol etmeniz gerekir.

Aksi bir durumda asker kaçağı oluyorsunuz.

Askerlik yoklaması sorgulanması

E devlet sistemine girip bilgilerini dolduran kişiler daha sonra aile hekimeine giderek sağlık kontrol işlemini yaparak aile hekimi tarafından sisteme ‘Askerliğe Elverişlidir’ şeklinde not düşülüyor. Bilgilerin 1 günde yüklendiği için kişi ertesi gün E Devlet’ten Askerlik Durum Belgesi alabiliyor.

Bakaya ve yoklama kaçağı cezası nedir?

Bakaya askerlik çağına gelmiş Türk erkeklerin askerlik durumu için tecil süresi dolan ve askere gitme zorunluluğu olan kişilerin verilen süre içinde sevk işlemlerini yapmayarak birliğe teslim olmamaları demektir. Bu bir suçtur ve idari para cezası vardır.

Sürenin değişimiyle ödenen ceza miktarı da değişiyor mesela 4 aylık için kaçak olan kişiler kendi teslim olduğu takdirde 300 tl ödüyor. Kendisinin birlik tarafından yakalanmasıyla da bu ceza miktarı 4 katına çıkabiliyor.

Kişi verilen para cezasını adliyelerdeki para cezası tahsil veznelerine ödeyebilir. Veya vergi daileri üzerinden ödeyebilir.

