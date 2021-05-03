Askerlik durum belgesi nedir? E Devlet ile askerlik durum belgesi çıkarma ve sorgulama işlemleri

İntenetten askerlik sorgulamak artık çok kolay. E-devlet üzerinden yapılan işlemlerle sorgulama işlemleri gerçekleştiriliyor. T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak komutlar takip edilir. Arama butonuna askerlik durumu sorgula yazdıktan sonra karşınıza çıkan ekranda onay sayfası açılır. 7179 sayılı ‘’Askeralma Kanunu’’ gereği askerlik görevi ile mükellef olan erkek vatandaşlar için olduğu belirlenir. Başvuru sonrası oluşturulacak askerlik durum belgesi 12 saatte bir yenilenmesi üzerine herkese 12 saat süre ile bir kere izin tanınıyor.

E-devlet üzerinden izlenilen komutlar sonrası karşınıza gelen giriş ekranında ‘Sorgula’ bölümüne basarak istenilen askerlik durum belgesi karşınıza çıkar. Çıktı alınması gereken belge için öncelik giriş yapılan bilgisayara belgeyi indirmek gerekir. Alınan belgenin herhangi bir kuruma götürülüp onaylanmasına gerek yoktur. E-devlet üzerinden alınan her belge devletin bilgileri doğrultusunda hizmet vermekte. Askerlik durum belgesi ile gereken bütün resmi işlemler gerçekleştirilebilir.

Askerlik durum belgesinde sevk tarihi nedir?

Belge üzerinde kişiye özel birçok bilgi ve sevk tarihi bulunmaktadır. Belge üzerinde bulunan sevk tarihi kişinin askere ne zaman gideceğini gösterir. Askerlerin birliğe teslim olma tarihi olarak bilinen sevk tarihi diğer sivil vatandaşların askeriyeye gitmesi karışmaması adına verilmiştir.

Askerlik durum belgesi ne işe yarar?

Askerlik durum belgesinde ‘’Sınıf ve Tertibat Bekliyor’’ ne demek?

Bu belge erkeklerin askerlikle olan ilişkisinin resmi kanıtı olarak bilinir. Belge üzerinde askere gitmiş ise nerede ve ne kadar süre yaptığı gitmediyse hangi neden ileettirdiği gibi nedenler yer almakta. Tecil ettirenlerin ise hangi süre aralığında geçerli olduğu ve sevk tarihi bulunmaktadır. Bu belgeye ihtiyaç duyanlar genellikle iş başvurusu, kamu üzerine yapılacak işler, öğrencilik durumu sorgulama gibi resmi işlerde gereklilik duyuyor. Öğrencilik hayatı devam edenlerin otomatik tecil edilmesi halinde sevk tarihini öğrenmek amaçlı da vatandaşlarımız tarafından bilgi alınmakta.

Askerlik işlemleri ilk olarak başvuru ile başlamakta. Durum belgesi üzerinde kişinin askerlikle alakalı son durumu beli olmakta. Eğer belge üzerinde ‘’sınıf ve Tertibat Bekliyor’’ yazısı var ise kişini askere gideceği yerin açıklanması bekleniyor demektir. Eğer bu aşamaya gelmiş bir kişi ise demek oluyor ki askerlikle alakalı bütün resmi işlemleri halledip gerekli başvuruları yapmış.

‘’Şu tarihe kadar askerlikle ilişiği yoktur’’ ne demek?

Devletin sunduğu imkanlardan biri de askerlere verilen tecil hakkıdır. Öğrencilik hayatı devam eden ya da bazı nedenlerde dolayı askere gidemeyecek olanlar için erteleme süresi verilir. Bu süre zarfı belirlenen neden doğrultusunda hesaplanır. Belge üzerinde belirlenen tescil süresi içerisinde o kişinin askerlikle ilişkisi kesilmiştir. Süreni dolması halinde askerlik şubesine gidilerek gerekli işlemler yapılır. Tecil durumu olağanüstü olaylarda etkisini yok eder ve süreler iptal edilir.

E-devlet üzerinden askerlik yer sorgulama nasıl yapılır?

Askere gitmek için gerekli başvurular yapıldıktan ve aşamalar geçildikten sonra askerlik görevinin gerçekleştirilmesi gereken yerlerin açıklanması beklenir. Bu süre zarfında askerlik şubelerine gitmeden e-devlet üzerinden sorgulama yapmak mümkündür. E-devlete şifre ve T.C kimlik numarası ile giriş yapıldıktan sonra arama butonuna ‘’Er sınıflandırma ve sonucunu sorgulama sevk başvurusu’’ veya ‘’Yedek subay sınıflandırma sonucunu sorgula sevk başvurusu’’ bölümlerinden bir tanesi seçilir. Askerlik ile ilişkisi olanlar er sınıflandırma seçeneği ile sorgulama işlemini devam ettirir. Gerekli aşamalar yerine getirildikten sonra sonuç sayfası karşınıza çıkar ve bilgileri alabilirsiniz.