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Askerlik celp dönemleri ne zaman, nasıl, neye göre belirlenir?

2021 yılının ilk celp dönemine az bir süre kaldı. Asker adayları askerlik celp dönemleri ne zaman, nasıl ve neye göre belirlenir sorusunu araştırmaya başladı.

15 Ocak 2021 Cuma 10:24
Askerlik celp dönemleri ne zaman, nasıl, neye göre belirlenir?
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Ülkemizde 20 yaşına giren her erkek askerliğin yapmakla yükümlüdür. Askerlik alımlarında ise 4 celp dönemi dikkate alınır. Bu durum TSK 1111 sayılı kanunda belirtilmiştir. Kanuna göre askerlik celp dönemleri Şubat, Mayısıs, Ağustos ve Kasım aylarıdır. Bu 4 dönem celp dönemi olarak tanımlanır.

Celp dönemi nasıl belirlenir?

Milli Savunma Bakanlığı her yıl hazırladığı program kapsamında hangi celp döneminde ne kadar askere ihtiyaç duyulduğu hesaplar. Bu planlama doğrultusunda askere alınacak kişilerin nüfus bilgilerine göre alımlar gerçekleşir.

Celp dönemleri TSK tarafından açıklanır. Ancak bu açıklamanın net bir tarihi yoktur. Öte yandan 19 yaşına giren erkeklerin askerlik şubelerine gidip muayene olmaları zorunludur. Bu muayenelere katılan kişiler 20 yaşına girdiklerinde açıklanan celp dönemlerine göre askere alınır.

 



Son Güncelleme: 15.01.2021 10:24
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Anahtar Kelimeler:
AskerlikCelpDönem
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