Askerlik borçlanması nedir? Askerlik borçlanması günü geriye düşürür mü?

2021 senesi en çok merak edilen sorulardan birisi askerlik borçlanması ne kadar? İşte detaylar...

Er, yedek, subay, ve ya erbaş pozisyonunda görevlerini tamamlayan erkeklerin parasal alandaki kazanç sınırlarının durumu baz alırak hesaplanan askerlik borçlanması, kişilerin aldıkları aylık ücret prim hesabı dikkate alınark hesaplanıyor.

Yani askerlikte harcanan zamanın bir bölümü sadece emeklilikte uygulanacak şekilde sigorta primlerinin ödenmesine deniyor.

Askerliğini tamamlamış olan erkeklere sunulan emeklilik hakkına sahip olan askerlik borçlanmasıyla kişiler erkenden emekli olabiliyor.

Borçlanma ise şu şekilde hesaplanıyor, kişinin aylık ücretinin alt ve üst sınırlarındaki günlük ücretinin yüzde 32'sinden hesap ediliyor.

En az borçlanma düzeyi asgari ücretin yüzde 32'si en fazla borçlanma düzeyi asgari ücretin 32'si şeklinde yedi buçuk misline denk geliyor.

Askerlik borçlanması kaç tl?

2019 senesinde günlük 27 tl, 2021 senesi ile günlük 31.39 tl şeklinde beliriyor.

Brüt 2.943 tl olan asgari ücret, borçlanmanın aylık en az miktar 941,76 tl, an fazla miktar ise 7 bin 6 tl şeklinde belirleniyor.

Askerlik borçlanmasından şu kişiler yararlanabilir; er, erbaş, ve ya yedek subaylar.

Askerlik borçlanması yapılarak daha önceden emekli olunabiliyor. Bu da günlük 31.39 tl prpim ödemesine denk geliyor.

Askerlik borçlanması şu şekilde yapılır Askerlik terhis belgesi alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapılır. Bir de önceden askerlik borçlanma formu'nun kaydedilmesi gerekiyor.

E devlet üzerinden şifrenizle giriş yaparak başvuru yapabilirsiniz. 'E hizmetler'i seçip daha sonra 'Sosyal Güvenlik ve Sigorta' seçeneğiyle ilerlemelisiniz. Askerlik borçlanma kısmındaki belgeleri ve bilgileri tamamladıktan sonra başvuruyu gerçekleştirebilirsiniz. SGK tarafından onaylandığı zaman ödenecek olan tutarı sorumlu bankaya ödeyip erkenden emekli olunabilir.

Askerlik borçlanmasında gün sayısı nedir?

Bu bankalara prpim ödeyebilirsiniz; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Denizbank, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi veya Garanti Bankası.

Askerlik borçlanmasında gün sayısı kişinin askerlik yaptığı günlerin sayısı şeklinde cevaplanabilir.

Günlük olarak 31.39 olarak belirlenen askerlik borçlanması an fazla 204,5 tl şeklindedir. 550 günlük ise askerlik borçlanması miktarı 17,265.60 tl ‘dir.

Askerlik borçlanmasıı emekli olmaya çlışan birinin yaşını düşürmez. Fakat sigortasız bir işte çalışan biri borçlanma yaparsa sigortası başladığı zaman borç yaptığı süre kadar geriye düşer.

Askerlik borçlanmasında belirlenen alt ve üst sınırlarda borçlanma gerçekleştirenler farklı aylık ücret alırlar. Alt sınırdakiler daha az, üst sınırdakiler ise daha fazla aylık ücret alırlar.

Askerlik borçlanması günü geriye düşürür mü?

30 Nisan 2008 senesinden sonra sigortaya sahip kişilerin emeklilik yaşlarını etki etmiyor. 2008 yılından önce ise askerlik borçlanması günü geriye düşürebilir.

https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.