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Askerlik 29 yaş sınırı hesabı nasıl yapılır?

2021 yılı itibarıyla 29 yaşına giren askerlik çağı gelmiş asker adayları 29 yaş sınırının nasıl hesaplandığını merak ederek araştırmaya başladılar. 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre 29 yaş sınırının nasıl hesaplandığını okuyucularımız için derledik.

13 Ocak 2021 Çarşamba 21:11
Askerlik 29 yaş sınırı hesabı nasıl yapılır?
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Askerlik çağına gelmiş ancak eğitim- öğretim hayatına devam eden asker adaylarının askere alım yaş sınırı ve askerliklerini ne zamana kadar tecil ettirebileceklerini merak etmektedir. Askere alımın 29 yaş sınırı olması ve askerliğinin tecil süresinin yıl üzerinden mi yoksa ay üzerinden mi hesaplandığı merak konusu olarak araştırılmaya başlanmıştır. 

29 yaş askerlik tecil sınırı nasıl hesaplanır?

Herhangi bir eğitim- öğretimde aktif olarak öğrenci olan asker adayları, askerlik çağına gelmiş olmasına rağmen askerliğini tecil ettirebilmektedir.  Askerliği tecil ettirebilme yaş sınırı ise 29 yaştır. 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre askere alım yaş sınırının hesaplanması yıl üzerinden yapılmaktadır. Yani 1 Ocak 1992 doğumlu bir asker adayı veya 31 Aralık 1992 doğumlu bir başka asker adayı 29 yaş askerlik tecil sınırına girmektedir. Bu sebeple her ikisi asker adayı da 31 Aralık 2021 tarihine kadar askerliklerini tecil ettirebilirler.  Bu tarihten sonra askerlik tecilinin yapılması için lisans üstü bir programda kaydı olması gerekmektedir. 



Son Güncelleme: 13.01.2021 21:11
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29 Yaş SınırıAskere Alım Yaş Sınırı
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