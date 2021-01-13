Askerlik 29 yaş sınırı hesabı nasıl yapılır?

29 yaş askerlik tecil sınırı nasıl hesaplanır?

Askerlik çağına gelmiş ancak eğitim- öğretim hayatına devam eden asker adaylarınınve askerliklerini ne zamana kadar tecil ettirebileceklerini merak etmektedir. Askere alımınolması ve askerliğinin tecil süresinin yıl üzerinden mi yoksa ay üzerinden mi hesaplandığı merak konusu olarak araştırılmaya başlanmıştır.

Herhangi bir eğitim- öğretimde aktif olarak öğrenci olan asker adayları, askerlik çağına gelmiş olmasına rağmen askerliğini tecil ettirebilmektedir. Askerliği tecil ettirebilme yaş sınırı ise 29 yaştır. 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre askere alım yaş sınırının hesaplanması yıl üzerinden yapılmaktadır. Yani 1 Ocak 1992 doğumlu bir asker adayı veya 31 Aralık 1992 doğumlu bir başka asker adayı 29 yaş askerlik tecil sınırına girmektedir. Bu sebeple her ikisi asker adayı da 31 Aralık 2021 tarihine kadar askerliklerini tecil ettirebilirler. Bu tarihten sonra askerlik tecilinin yapılması için lisans üstü bir programda kaydı olması gerekmektedir.

