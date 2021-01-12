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Askerliğim nereye çıkar, nereye düşer? ( Tahmin )

Askerliğin nereye çıkacağı pek çok er ve erbaş tarafından merak ediliyor. Er ve Erbaşlar, askerliğim nereye çıkar, nereye düşer? sorusunu merak etmektedir. Türk silahlı Kuvvetlerinin konu ile ilgili yaptığı açıklamalar ise askerlik yapacak kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

12 Ocak 2021 Salı 15:25
Askerliğim nereye çıkar, nereye düşer? ( Tahmin )
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Askerlik için yaşı gelen askere gitmek isteyen pek çok kişi askerliğinin nereye düşeceğini araştırmaktadır. Askerlik yerinin neresi çıkacağı er ve erbaşlar tarafından en merak edilen konuyu oluştururken askerlik yerlerinin belirlenmesi araştırılıyor.

TSK tarafından belirlenen sistem üzerine atılan asker adaylarının isimleri sonrasında sistem otomatik olarak askerlik yerlerini belirlemektedir. Kısaca asker olacak kişinin nerede askerlik yapacağını bilmesi veya tahmin etmesi mümkün değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri sistemi üzerinden ihtiyaç duyulan bölgeler öncelikli olacak şekilde atamalar yapılırken hiçbir er ve erbaşın askerlik yerini bilemeyeceği açıklanmıştır.



Son Güncelleme: 12.01.2021 15:25
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Anahtar Kelimeler:
AskerlikNerey Edüşer
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