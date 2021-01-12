Askerliğim nereye çıkar, nereye düşer? ( Tahmin )

Askerlik için yaşı gelen askere gitmek isteyen pek çok kişi askerliğinin nereye düşeceğini araştırmaktadır. Askerlik yerinin neresi çıkacağı er ve erbaşlar tarafından en merak edilen konuyu oluştururken askerlik yerlerinin belirlenmesi araştırılıyor.

TSK tarafından belirlenen sistem üzerine atılan asker adaylarının isimleri sonrasında sistem otomatik olarak askerlik yerlerini belirlemektedir. Kısaca asker olacak kişinin nerede askerlik yapacağını bilmesi veya tahmin etmesi mümkün değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri sistemi üzerinden ihtiyaç duyulan bölgeler öncelikli olacak şekilde atamalar yapılırken hiçbir er ve erbaşın askerlik yerini bilemeyeceği açıklanmıştır.