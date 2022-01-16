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Askeriyede Sivil Memur Nasıl Olunur? Şartları nelerdir ?

Gündem de olan TSK sivil memur olmak için gerekli şartların merakı devam etmektedir. Askeriye de sivil memur olmak isteyen vatandaşların ne görevler yapacağı da çok soruluyor. Askeri ye de sivil memur olmak için sınava girilmesi gerekir mi? TSK sivil memur alımları ve görevler hakkında merak edilenler haberimizde

16 Ocak 2022 Pazar 11:18
Askeriyede Sivil Memur Nasıl Olunur? Şartları nelerdir ?
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Sivil memur nedir?

Kamu kurumlarında maaşlı olarak çalışan ve yasalara uymakla yükümlü olan görevlilerdir. Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında Subay ve Astsubayların yeterli sayıda olmadığı alanlarda çalıştırılan personeller sivil memurdur. KPSS sınavından yeterli puan alındıktan sonra alım yapan kurumların başvuru şartları uyulduğu takdirde göreve alım yapılır. Bu memurluklar da statü farkı da yaşanmaktadır. Sözleşmeli ve kadrolu memur olarak iki farklı grup vardır. Sözleşmeli memurların maaşları kadrolulara göre aşağıdadır.

Askeriye de çalışan sivil memurların görevleri nelerdir?

Sivil memurların askeride çalışması üzerine sorumlu oldukları yükümlülükleri Anayasa tarafından belirlenir. TSK bünyesinde görev yapan sivil memurlar diğer kamu kuruluşlarında ki görevlerle hemen hemen aynıdır. Askeriye bünyesinde çalışan kimse başka hiçbir iş de çalışamaz. Ek gelir sağlamak için herhangi bir çalışma söz konusu değildir. Sivil memurların greve siyasi partilere katılma ya da üye olma durumu söz konusu değildir.

Hava kuvvetleri komutanlığında görev yapan sivil memurlar;

  • Teknk Hzmetler Sınıfı (THS)
  •  Sağlık Hzmetler Sınıfı (SHS)
  •  Eğtm Öğretm Hzmetler Sınıfı (EHS)
  •  Genel İdar Hzmetler Sınıfı (GİH)
  • Yardımcı Hzmetler Sınıfı (YHS)
  • Avukatlık Hzmetler Sınıfı (AHS) olmak üzere 7 sınıfta görev yapmaktadırlar.

 

TSK Devlet memurluğu şartları nelerdir?

  • Öğrenim şartı; Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunları çn yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) görmüş ve ilgili KPSS puanını almış olmak,
  •  Yaş şartı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’nc maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (18 yaşını tamamlamış olmak.)
  •  Askerlik şartı; Erkek adayların askerlik ilgisi bulunması, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş se muvazzaf askerlik hizmetin yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
  • Sağlık Şartı; yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sağlık raporu işlemler için, ‘TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemler başlatılacaktır. Sevk edilecekler hastaneden “Memur Adayı Olur” kararlı rapor almış olmak gerekmektedir.

Ön başvuru sonuçları;

Başvuru kılavuzunda hangi unvan için müracaat edildiyse ona göre açıklanma tarihi de belirtilir. İntenet sitesi üzerinden sonuçlar yayınlanmaktadır. Taban puanların belirtilmesi ile herkes kendi puanı ile de karşılaştırabilir.

     

Emeklilik süresi

Hava Kuvvetleri Komutanlığında sivil memur olarak görev yapanlar 25 yılı doldurdu zaman emekli olma şansı doğuyor. Erkek memurlar için bu süre 25 yıl iken kadın memurlar için 20 yıldır. Sivil memurlar da yaş doldurulduğu vakit de emekli olunabilir. Kadınlarda yaş 58 erkeklerde 60’tır. Bu belirlenen yaşlar doldurulduğu zaman emekli olunabiliyor.

TSK sivil memur maaşları 2021

Memurlar da kademe farklı her yerde geçerlidir. Sivil memurların sözleşmeli ve kadrolu olarak iki grubu vardır. Sözleşmeli memurlar en az 3.800 TL olurken en üst kademe ise 6.000 TL’yi bulmaktadır.

İzinler

  • Yıllık izin, 1-10 yıl dahil hizmet bulunanlar 20 gün, 10 yıl dahil fazla hizmet olanlar 30 gün yol hariç, verilir. Bunun yanında kullanabilecekleri diğer izinler ise;
  • Mazeret İzni
  • Hastalık İzni
  • Aylıksız İzni
  •  Sağlık İzni (Radyoaktif ışınlarla çalışan personele)
  • Yurtdışı İzni Asil memurlar yıllık izin süreler kadar olmak üzere izin kullanabilirler. Ancak 1 yıldan az hizmet olan memurlar izin kullanamazlar.

Son Güncelleme: 16.01.2022 11:18
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