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Askeriyede hangi yemekler çıkıyor, yemekler nasıl?

Binlerce kişi askere gitmeye hazırlanıyor. Asker adaylarının en merak ettiği soru ise askerde yemekler nasıldır, ne yemek çıkar sorusu oldu.

13 Ocak 2021 Çarşamba 17:00
Askeriyede hangi yemekler çıkıyor, yemekler nasıl?
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Askere gitmeye hazırlanan binlerce kişinin en merak ettiği konu yemeklerdir. Daha önce askere kişiler askeriyenin yemeklerinin kötü olduğu ve yemek konusunda zorluk çektiklerini söylerler. Askeriyede yemekler belli bir standartta yapılır ve kurallara uygun şekilde hazırlanır. Bu kurallar kişiye göre değişmediğinden bazı kişiler yemekler konusunda zorluk çeker. Askeriyede yemeklerin saatleri de belirlenmiştir. Sabah kahvaltısı saat 6:30 ile 7:00 arasında, öğle yemeği 12:30 ile 13:30 arasında, akşam yemeği ise 17:00 ile 18:00 arasındadır.

Yemekler konusunda en büyük zorluk acemilik döneminde çekilir. Zira yemekler çok yağlıdır. Ancak usta birliğine geçildiğinde askerler imkan buldukça kendilerine yemek yapabilir. Bu durum resmi olmasa da birçok kişi usta birliğinde yemek konusunda daha rahat olur. Genel olarak askeriye yemekleri mercimek çorba, çoban kavurma, soğan söğüş, Kemalpaşa tatlısı şeklinde verilir. Bu menü dışardan güzel görünse de yapılışı ve yemeğin binlerce kişiye yapılması aşçılarında özensiz davranmasına neden olur ve yemekler çok kötü olabilir.



Son Güncelleme: 13.01.2021 17:00
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Anahtar Kelimeler:
AskerYemek
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