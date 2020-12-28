Askere giderken trafik kazasında hayatını kaybetti

Acı haber bugün Hakkari Yüksekova'dan sabah saatlerinde geldi.

Hakkari Yüksekova'da yaşayan 26 yaşındaki Sezgin Erbaş bugün sabah saatlerinde ilçeden askere gitmek için yakınlarıyla vedalaşıp minibüse bindi. Erbaş'ın yola çıktığı minibüs yolda seyir halindeylen Tır ile çarpıştı.

Meydana gelen feci trafik kazasında 26 yaşındaki Sezgin Erbaş ve minibüste bulunan 52 yaşındaki Mediha Canan, 28 yaşındaki Ahmet Yıldırımer ve 51 yaşındaki Aziz Duman hayatını kaybetti toplam 7 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırırken, kazada hayatını kaybedenler ise morga kaldırıldı.

Bugün öğlens saatlerinde hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri toprağa verilemek üzere ailelere teslim edildi ve hayatını kaybeden kişiler şehrin değişik mahallelerinde toprağa verildi.

26 yaşındaki Sezgin Erbaş'ın ise askere gitmek için yola çıktığı öğrenildi ve Erbaş için Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.Erbaş’ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek, özgeçmişi okundu. Törenin ardından Erbaş’ın naaşı, defnedilmek üzere Altınsu köyündeki mezarlığa götürüldü. Törende İlçe Kaymakamı Yakup Güven, askerin babasına Türk bayrağı verdi.