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Askere giderken neler götürülür, neler götürülmez?

Askere gitmekle yükümlü olan kişiler yoğun bir şekilde askere giderken neler götürülür, neler götürülmez araştırmaya başladı. Sizler için askere giderken götürmeniz gereken eşyaları derledik.

17 Ocak 2021 Pazar 13:20
Askere giderken neler götürülür, neler götürülmez?
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Askere gitmekle yükümlü olan kişiler heyecanla celp dönemlerinin gelmesini bekliyor. Bu süreçte askere giderken götürülmesi gereken birçok eşya bulunuyor.

Askere giderken neler götürülür?

Askere giderken birçok kişi askere götürülmesi gereken eşyalar hakkında yorumlarda bulunmaktadır. Askere gidildiğinde askeriye tarafından yükümlülerin tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. Ancak kişilerin tınak makası, iç çamaşırı gibi özel eşyalarını kendilerinin götürmesi daha iyi olacak. Askeriye diş macunundan havluya kadar askerlerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Askere giderken götürülmemesi gereken eşyalardan biri cep telefonudur. Eğer nizamiyede görevli olan kişi arama sırasında cep telefonunu bulursa el koyma hakkına sahiptir. Ancak bulamazlarsa gizli olarak cep telefonunuzu kullanabilirsiniz. Kitap okumayı seviyorsanız yanınızda birkaç kitap götürebilir, müzik dinlemeyi seviyorsanız mp3 çalar götürebilirsiniz. İç çamaşırlarda ise özel bir renk aranmamakla birlikte koyu renkte çamaşır götürmeniz uzun süre giymeniz açısından iyi olacaktır. Bunun yanında iç çamaşırı gibi özel eşyalar askeriyenin kantinlerinde de satılmaktadır. Yanınızda iğne ve iplik götürmeniz eşyalarınızın yırtılması durumunda kolayca dikmek için faydalı olacaktır.

Askere giderken neler götürülmemeli?

Askere giderken havlu ve spor ayakkabısı götürülmemelidir. İlk gün bu eşyalar askeriye tarafından verileceği için kendi götürdüğünüz eşyalar gereksiz yer kaplayacaktır. Yanınızda fazlaca sivil kıyafet götürmemeye özen gösterin. Bahar aylarında gidiyorsanız yanınızda ince bir mont götürebilirsiniz. İçlik, pijama ve eşofman gibi eşyalarınızı götürmeyin çünkü ilk gün askeriye tarafından verilmektedir.



Son Güncelleme: 17.01.2021 13:20
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AskerNizamiyeAskeriye
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