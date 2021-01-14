Askere giden kişinin alması gereken malzemeler 2021

Askerlik İçin Gerekli Belgeler 2020

Son Yoklama Gününden Önce Gereken Belgeler

Aile hekimine giderek sağlık raporu alınır.

Hekim uygun görürse Veren Savaş Dispanserine gidilir.

Son Yoklamaya Gelirken Gereken Belgeler

9 adet vesikalık fotoğraf

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Öğrenim durumu belgesi ve kopyası,

Hapis durumunuz varsa,

Yurtdışında işçi veya işverenseniz,

Sanat ve mesleğinizi gösteren resmi belge,

Sporcuysanız lisansınız.

İlgili kuruluşlardan bu durumunuzu belirten belgeleri almanız gerekmektedir.

Erken Sevk İçin Müracaat Evrakları

Askerlik durumunuzu belirten belge,

Dilekçe,

Varsa mazeret bildiren dilekçe.

Askere Gitmek İçin Nereye Başvurulur?

20 yaşını dolduran her Türk vatandaşı orduya katılıyor. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, zorunlu askerlik, emek gerektiren uzun bir iş oldu. Ancak bu duruma ulaşmak kolaydır. Artık vatandaşlık sürecinin çevrimiçi ortama taşınmasıyla birlikte kayıt sürecine başvurmak çok kolay hale geldi. Öncelikle okul nedeniyle ertelenirseniz mevcut ertelemeyi iptal ederek başvurabilirsiniz. Ertelemeyi e-devlet üzerinden iptal edebilirsiniz. Askerlerin e-devlet üzerinden başvuruda bulunmak yerine şubelere gitmesi gerekiyor. Askerlik hizmetini erteleyenler, görevlerini yapmak için ilk çağrıda orduya katılacaklar. Askeri kimlik belgelerinizi ve sorgulamalarınızı e-devlet sistemi üzerinden yapabilir ve yazdırabilirsiniz. Askerliğe gelenlerin hiçbir yere başvurmasına gerek yoktur. Uzatma belgesini aldıktan sonra 15 gün içinde sendikaya teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak verilen süre içinde ayrılmadığı takdirde, kaçak olduğuna karar verilir ve tutuklandıktan sonraki 7 gün içinde birliklere katılarak başlaması gerekir.

Askerlik Muayenesinde Neler Yapılır? Sonrasında Yapılacaklar Nelerdir?

Askerlik hizmetleri için uygundur raporunu almak için aile hekiminde, eczanede veya hastanede fizik muayene yaptırmanız gerekir. Bu muayenede fizik muayene, boy, kilo, ruh sağlığı ölçümü ve kan testi yapılır. Ayrıca jilet, yara izi, vücut izleri gibi etkenler var mı? Denetimler yoluyla raporlar yazın. Sınavdan sonra askerlik hizmeti ertelenebilir. Göreve başlayanlar, belgelerini ve fizik muayene raporlarını askeri daireye teslim etmelidir.

Askere Giderken Alınması Gerekenler ve Askeriye Tarafından Verilen Malzemeler

Acemi birliğinde işleminiz bittikten sonra size bir çanta verilir.

1 adet haki atlet,

1 adet parka kışlık,

Apoletsiz er gömleği,

Apoletsiz er elbisesi

1 adet pijama takımı,

1 adet eşofman takımı,

Yazlık ve kışlık bot,

2 adet haki renkte iç çamaşırı,

Spor sırasında giyilecek çorap,

1 adet yeşil palaska,

1 adet yüz havlusu,

Banyo havlusu,

Banyo ve spor şortu,

2 adet künye,

1 tane künye zinciri.

Askere Giderken Kişinin Alması Gereken Malzemeler (Acemi Birliği)

Para ve değerli eşyaları için cüzdan,

Çorap,

Sigara,

Sabun ve şampuan (kutusunu da alabilirsiniz),

Tıraş çantası,

Bot boyası veya parlatıcı sünger,

Bot kilidi,

Sivil eşya dolabınıza kilit,

Kirli ve temiz çamaşır için çanta veya torba,

Söküklerinizi dikmek için dikiş seti,

Askı,

Pudra,

Yaz aylarının sıcaklığı için yüz koruma kremi,

El ve vücut kremi,

Tıraş sonrası losyon,

Ayak kokusu önleyici,

Bot vatkası,

Bot fırçası,

İçlik,

Atlet,

İç çamaşırı,

Diş macunu,

Diş fırçası,

Kulak tıkacı,

Tınak makası,

Yara bandı,

Peçete veya ıslak mendil,

Tek kullanımlık poşet veya eldiven,

Boyunluk,

Eldiven,

Polar,

Eşofman,

Asker saati,

Lif,

Sivil giysiler.

Sülüsün Alınması ve Askerliğin Başlaması

Malzemelerinizi aldıktan sonra Ziraat Bankası üzerinden kendi adınıza bir hesap açtırın.,

Sülüs belgesi, e-Devlet kapısından veya askeri şubeden askerlik yeri belirlendikten sonra İttifak'a teslim tarihi, seyahat masrafları, seyahat süresi gibi tüm bilgileri içeren bir referans belgedir. sulus belgeleri e-devlet sisteminde görüntülenebilir ve yazdırılabilir. Askerlik yapmanız gerektiğinde, şehir yönetiminin askeri dairesi bildirim belgeleri gönderecektir. Bildirim ayrıca kimlerin orduya katılacağını ve kadroya ne zaman gireceğini de içerir. Sınıfı belirledikten sonra sınav için askeri bölüme gitmeniz gerekiyor. Askeri ofis sizi bir hastaneye veya eczaneye sevk edecektir. Teftiş prosedürünüz tamamlandı, raporu askeri daireye götürdüğünüzde ayrı bir teftiş yapılacaktır. Hangi kategoriye ait olduğunuzu belirlenecektir. Herhangi bir sorununuz varsa (düz dip, kaza sonrası kalıcı hastalık, kekemelik), gidişatınız buna göre belirlenecektir. Bu durumlar bittikten sonra varış süresi doluyor ve askeri ofis size belgeler gönderecek. Belge deneğe teslim edilecektir. Buna ek olarak, şube sendikaya sevk edilmenizi kolaylaştırmak için size bazı seyahat ödenekleri de sağlar. Ayrıca e-devlet sisteminden evlilik ve sevk işlemlerinizi onaylamak için şifre kullanabilir, sevk işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Acemi Birliğine İlk Giriş

Askeri sistemde askerler var ve her birimin kendi kuralları var. Herkes farklı çalışıyor. Yeni değişikliklerle birlikte askerlerin gönderileceği alan artık belirlendi. İçeri girerken yanınızda telefon, sivri uçlu alet, delici alet, ilaç veya ilaç gibi eşyalar getirmemelisiniz. Girişte bagajınız detaylı olarak aranacaktır. İlaçlar kontrol edildikten sonra size ulaştırılacaktır. Size verilen belgeleri doldurun ve imzalayın

Bedelli Askerlik için Teslim Olurken Gerekli Belgeler

Milli Savunma Bakanlığı, ücretli askerlik hizmetinde değişiklik yaptığını duyurdu ve askerliğini yapanlar belirlenen tarihler arasında başvurabilir. Başvuru yapmadan önce sınav olarak raporlarını almaları gerekmektedir. Bundan sonra ücretli askerlik hizmetini seçmeleri gerekir. Askerlik hizmeti için ücretin başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. ödenen ücret 35.000 TL'dir. Bu parayı Vakıfbank, Ziraat Bankası, PTT, Halkbank şubelerinden ödeyebilirsiniz. E-devlet sisteminden 3 bedelli askerlik hizmeti belgesi ve 3 bedelli askerlik ödeme makbuzu alın ve askeri departmana gönderin. celp, sevk ve askeri birimler hakkındaki tüm bilgiler e-devlet sayfasından açıklanmaktadır.

Birliğe Teslim Olurken Gerekli Belgeler 2020

Birliğinize teslim olur iken, bir sağlık raporu, sevk raporu, birlik kayıt belgesi, başvuru prosedürleri ve giriş prosedürleri belgeleri ve eşyanızı sunmalısınız. Tüm bunlar kontrol altına alındıktan sonra artık ordudasınız.

Askerde Cep Telefonu Kullanımı

Askerlikte kendi askeri hattınızı kullanabilirsiniz. Ancak askercell Turkcell ile sözleşme imzaladı ve gündüz çalışma saatleri 08:00 - 18:00 arasında kapalı olacak. Ayrıca askeri ortamda çevrimiçi ve rahatlıkla kullanılabilen kamerası olan bir telefon kullanmayı hayal etmeyin. Bu şekilde yakalanırsanız telefonunuza el konulacak ve ceza nöbetleri, askerliğinizi uzatma, gibi pek çok şeyle karşı karşıya kalırsınız.