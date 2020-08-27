Askere Gideceklerin Yanlarına Almaları Gerekenler! Askeriyede İhtiyaç Duyulan Eşyalar

Her Türk erkeği 20 yaşına geldiğinde askerlik görevini yerine getirmek zorundadır. Her sene binlerce gencin yerine getirdiği askerlik görevine herhangi bir kusuru veya nedeni olmayan gençler çağrılmaktadır. Okul veya hastalık durumu olmayan tüm gençlerin alındığı askerlikte, rütbeler ordunun isteği doğrultusunda belirlenir. Askere gidecek gençlerden ise bazı istekler istenir.

Askere giderken alınması gereken ihtiyaçlar nelerdir?

Askerlik görevini yerine getirecek kişilerin askere alınmasının ardından bu gençlerin temel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır. Ancak bu kişiler kendilerine özel bazı ihtiyaçlarını gidermek adına kendi alışverişlerini yapabilme hakkına sahiptir. Askere gidecek kişilerin yanında bulundurması gerek bazı eşyaları şu şekildedir:

Şampuan

Havlu

İç çamaşırı

Tıraş köpüğü, jilet

Bot ve valiz kilidi

Terlik

İçlik

Saat

Ankesörlü telefon kartı

Sivil kıyafet

Krem

Cüzdan

Askerde yanınızda bulunması gerekenler

Askerin temel ihtiyacını karşılayan devlet, özel olarak askere gelen kişilerin ihtiyaç duyduğu şeyleri yanında getirmesini ister. Tıraş askerlikte önemli olduğundan dolayı kişilerin kendine ait tıraş köpüğü ve jileti olması istenir. Ayrıca her genç kendine ait iç çamaşırını özel olarak alarak askere gider.

Askerlikte yaşanacak pişik ve yanıklara karşı asker adaylarının yanında krem getirmesine izin verilir. Askeriye tarafından verilen bazı ürünler (jilet, tıraş köpüğü) gibi ürünler ayda bir verilmektedir. Sıkıntı yaşamak istemeyen kişiler bu araçları yanında getirebilmektedir. Ayrıca izin gününde dışarı çıkacak olan askerler bu durum için sivil kıyafetlerini de kendileri getirmelidir.