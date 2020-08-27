İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Askere Gideceklerin Yanlarına Almaları Gerekenler! Askeriyede İhtiyaç Duyulan Eşyalar

Askere gidecek olan gençlerin en çok merak ettiği konulardan birisi de yanlarında neler götürmeleri gerektiğidir. Bazı temel ihtiyaçlar ordu tarafından karşılanırken, bazı özel eşyaları isteyenler yanlarında kendileri götürebilirler.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:45
Askere Gideceklerin Yanlarına Almaları Gerekenler! Askeriyede İhtiyaç Duyulan Eşyalar
Takip Et:

Her Türk erkeği 20 yaşına geldiğinde askerlik görevini yerine getirmek zorundadır. Her sene binlerce gencin yerine getirdiği askerlik görevine herhangi bir kusuru veya nedeni olmayan gençler çağrılmaktadır. Okul veya hastalık durumu olmayan tüm gençlerin alındığı askerlikte, rütbeler ordunun isteği doğrultusunda belirlenir. Askere gidecek gençlerden ise bazı istekler istenir.

Askere giderken alınması gereken ihtiyaçlar nelerdir?

Askerlik görevini yerine getirecek kişilerin askere alınmasının ardından bu gençlerin temel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır. Ancak bu kişiler kendilerine özel bazı ihtiyaçlarını gidermek adına kendi alışverişlerini yapabilme hakkına sahiptir. Askere gidecek kişilerin yanında bulundurması gerek bazı eşyaları şu şekildedir:

  • Şampuan
  • Havlu
  • İç çamaşırı
  • Tıraş köpüğü, jilet
  • Bot ve valiz kilidi
  • Terlik
  • İçlik
  • Saat
  • Ankesörlü telefon kartı
  • Sivil kıyafet
  • Krem
  • Cüzdan

Askerde yanınızda bulunması gerekenler


Askerin temel ihtiyacını karşılayan devlet, özel olarak askere gelen kişilerin ihtiyaç duyduğu şeyleri yanında getirmesini ister. Tıraş askerlikte önemli olduğundan dolayı kişilerin kendine ait tıraş köpüğü ve jileti olması istenir. Ayrıca her genç kendine ait iç çamaşırını özel olarak alarak askere gider.

Askerlikte yaşanacak pişik ve yanıklara karşı asker adaylarının yanında krem getirmesine izin verilir. Askeriye tarafından verilen bazı ürünler (jilet, tıraş köpüğü) gibi ürünler ayda bir verilmektedir. Sıkıntı yaşamak istemeyen kişiler bu araçları yanında getirebilmektedir. Ayrıca izin gününde dışarı çıkacak olan askerler bu durum için sivil kıyafetlerini de kendileri getirmelidir.

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:45
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeklilikte Finlandiya Modeli Nedir? Kısmi Erken Yaşlılık Emekliliği
Emeklilikte Finlandiya Modeli Nedir? Kısmi Erken Yaşlılık Emekliliği
Afyonkarahisar Valisi Açıkladı! Afyonkarahisar Turizm Merkezi Oluyor!
Afyonkarahisar Valisi Açıkladı! Afyonkarahisar Turizm Merkezi Oluyor!
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li şartları açıklandı! Yeni yapılan açıklamada neler değişti?
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li şartları açıklandı! Yeni yapılan açıklamada neler değişti?
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji uyardı! Ege ve Akdeniz için sağanak yağış
Meteoroloji uyardı! Ege ve Akdeniz için sağanak yağış
CİMER Uyardı Binlerce kredi kartı bilgilerini çaldılar!
CİMER Uyardı Binlerce kredi kartı bilgilerini çaldılar!

Popüler Haberler

Askere Gideceklerin Yanlarına Almaları Gerekenler! Askeriyede İhtiyaç Duyulan Eşyalar
Sözleşmeli Sağlık Personelleri maaşlarını peşin mi alır? Maaşlarında ki kesintiler nelerdir?
Kıdem Tazminatı Ödemesi Gecikirse Faiz Uygulanır Mı?
Devlet Memurlarının ek iş yapması yasak mıdır? Hangi durumlarda ek iş yapabilirler?
Hamilelikte Mide Bulantısı! Mide Bulantısı Neden Olur? Neye Dikkat Edilmesi Gerekir?
Sigortalı çalışanların mazeret izinleri kaç gün?
Doktorum Yanımda sunucuları kimler? Doktorum Sensin iletişim adresi ve WhatsApp numarası
Yemin dizisi yeni kadın başrolü İlayda Altuntaş kimdir? İlayda Altuntaş hakkında bilgiler
Diploma alımı için vekalet nasıl verilir? Diploma Vekaleti işlemleri
Nakite İhtiyacı Olanlara Anında Kredi İmkanı! İşte Anında Kredi Veren Bankalar!
Findeks ile Kredi Notu Nasıl Öğrenilir?
Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar olacak?
TOKİ 2020 kura çekiliş tarihleri belli oldu mu? Toki dar gelirliye sosyal konut kura çekiliş tarihleri
İsmail Küçükkaya Fox TV'den ayrılıyor mu? Kovuldu İddiaları doğru mu?
Hızlı emekli olabilmek ve yüksek emekli maaşı alabilmek için öneriler
Memur emeklileri için yaş hesaplaması
Kamu bankaları artan enflasyon nedeni ile kredi faiz oranlarında güncellemeye gitti!
Tövbeler Olsun dizisinin Cemresi Merve Erdoğan'ın hayatı
Halkbank'tan yüzde 0,55 faiz oranları ile 30.000 TL'ye kadar kredi imkanları!
Sosyal Güvenlik Bölümü nedir? Sosyal Güvenlik Bölümü dersleri, iş imkanları ve maaşları!
Çukur Seren kimdir? Gerçek adı nedir? İrem Sak hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.