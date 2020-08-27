Askere gidecek olanlara uygulanacak koronavirüs tedbirleri belli oldu

Çin’de yayılmaya başlayarak dünya genelini etkisi altına alan koronavirüs hayatın bütün alanlarını etkilemeye devam ediyor. Bir süre önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından askere alımların ertelenmesine karar verilmiş olsa da kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla terhislerin başlamasına karar verilmişti. Salgından en az şekilde etkilenebilmek için askere gidecek olanların virüse dair bilmesi gerekenler belli oldu.

Askere gideceklerin koronavirüs hakkında bilinmesi gereken şeyler nelerdir?

11 Mart 2020 itibariyle Türkiye’de ilk vaka tespit edilmişti. Bu tarih sonrasında yurt genelinde çok sayıda tedbir alınmasına karar verilmişti. Kamu ve özel sektörün dışında MSB tarafından yeni tedbirler alınmasına karar verildi. Askere gidecek olan vatandaşlar sevk öncesinde COVID-19 anketini doldurmak zorunda olmaktadır. e-Devlet üzerinden yapılabilen anket üzerinde rahatsızlıklar değerlendirilir ve akabinde en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

Hangi tedbirler alınacak?

Er, erbaş, bedelli asker veya yedek subay olarak askere gelen herkesin koronavirüs testi yaptırması gerekir. Birliğine teslim olmuş olan askerlerin tamamı 14 gün karantinada tutulacaktır. Bu süreçte eğitim, yemek ve kalkış saatleri daha farklı olur.

Acemi birliğine katılacak askerlerin çarşı iznine çıkması yasaklanmaktadır. Öte yandan virüs nedeniyle usta birliğindeki askerlerin çarşı izinlerinin de iptal edilmesine karar verilmiştir. Ziyaretçi alımları yasaklanmakla birlikte ilerleyen günlerde vaka sayısında azalma görülmesi durumunda çarşı izinleri yeniden başlayacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından asker uğurlama gecesi düzenlemek de yasaklandı. Bu süreçte kalabalık ortamlara girmeden askerler uğurlanır fakat bazı noktalarda bazı askerler özel olarak birliğine teslim edilmektedir.