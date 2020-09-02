Askere gidecek olanlar Covid-19 testi yaptırmak zorunda

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini gösterdi. Binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgın nedeniyle üst seviyede tedbirler alındı. Söz konusu tedbirler kapsamında askere alınacak olan gençlere koronavirüs testi uygulanmaya başladı.

Askere gitmeden önce Covid- 19 testi zorunlu mu?

Normalleşme süreciyle birlikte durdurulan asker alımlarına yeniden başlandı. Asker alımlarında yapılan yeni düzenlemeler sonucu askere gelecek olan kişilerden test yaptırmaları istendi. Milli Savunma Bakanlığı askere gelecek adayların en yakın sağlık kuruluşuna giderek kontrollerini yaptırmalarını istedi.

Covid testi nerede yapılır?

testi yaptırmayan kişilere idari para cezasının uygulanacağını da açıklandı. Ayrıca askere gelen kişiler 14 gün boyunca karantinada kaldıktan sonra görevlerini yapmaya başlayacak.

Asker adayları e-Devlet sistemine girerek “ASAL Sevk İşlemleri” kısmında Covid-19 anketini doldurmalıdır. Ankette kişinin virüs belirtisi olan kişiyle görüşüp görüşmediği gibi bilgiler istenir. Bu işlemlerin ardından asker adayı kendisine en yakın sağlık kuruluşuna giderek test yaptırmalıdır. Test sonucunun çıkmasının ardından sonuç e-Nabız sisteminde görülecektir.

Test sonucu negatif çıkan kişiler işlemlerini yaptırdıktan sonra sevk işlemleri başlayacaktır. Ancak test yaptırmayan ve anket doldurmayan kişiler bakaya olarak değerlendirilip idari para cezası alacaktır.