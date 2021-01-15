Askere erken gitmek için dilekçe örneği

Öneğin; askere gitme tarihiniz 2021 yılı Kasım ayı olarak planlanmışken siz 2021 yılı Şubat ayında askere gitmek için dilekçe yazarak talepte bulunabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken vaktinde askerli şubesine gidip erken sevk ile ilgili gerekli dilekçeyiz yazmanız. Bu dilekçeyi bağlı olduğunuz askerlik şubesine vermeniz gerekiyor.

Erken sevk dilekçesi kabul ediliyor mu?

Erken sevk dilekçenizi vaktinde verdiğinizde dilekçeniz kabul ediliyor. Öneğin, Şubat ayı celbi için dilekçenizi Ocak’ta verirseniz işiniz zorlaşır. Fakat, dilekçenizi Kasım ayında verirseniz dilekçeniz kesinlikle kabul edilir.

Askerlik şubeleri erken celp dilekçesi yerine artık celp tercihi yaptırıyor. Bu da demek oluyor ki artık dilekçe yazmanıza gerek kalmıyor. Çünkü, muayene zamanı şubede görevli olan memur askere gidecek kişiye erkenden gitmek isteyip istemediğini soruyor ve cevaba göre sistemden celp tercihi yapılıyor. Bu işlem de erken sevk talebinizin yerine geçiyor.