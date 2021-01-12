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Askerde yer değişikliği yapılır mı?

Askerlik şubeleri sonuçlandıktan sonra herhangi bir sebeple başka bir yere geçmek isteyen askerler yer değişikliğini araştırıyor. Askerler, askerde yer değişikliği nasıl yapılıyor? sorusunu merak ediyor.

12 Ocak 2021 Salı 15:12
Askerde yer değişikliği yapılır mı?
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Askerlik celp sonuçları çıktıktan sonra sonucundan memnun olmayan pek çok kişi askerlik yer değişimi yapılıp yapılamayacağı merak ediyor. Özellikle doğuda askerlik yapmak istemeyen pek çok kişi askerlik yer değişimini araştırıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi intenet sitesi üzerinden paylaşılan verilere ve açıklamalara göre askerlik yerinden memnun olmayan kişiler başvuru yaparak yer değişikliği yapabilir. Öte yandan askerlik sevk işlemlerinin nasıl yapılacağını bilmeyen kişiler ve askerlik yerlerini şubeye bildirmeyenler bulunduğu ilin askerlik şubesine giderek yer beyanında bulunarak dilekçe ile yer değişimi yapabilir.

İntenet üzerinden dilekçe vermek istemeyen kişiler şubeye giderek kağıda şubeye hitap edecek şekilde dilekçe hazırlayarak verebilir. Bilinmesi gereken dilekçenin olumsuz sonuçlanabileceğidir. Askere gidecek kişinin yazdığı dilekçe olumsuz sonuçlanırsa TSK tarafından belirlenen askerlik şubesine giderek teslim olmak zorunludur.



Son Güncelleme: 12.01.2021 15:12
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AskerlikYer DeğiştirmeNasıl Yapılır
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