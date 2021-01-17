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Askerde yemeklere şap atılıyor mu? Şap nedir, ne işe yarar?

Askerde yemeklere şap mı atılıyor? Askerde yemeklere neden şap atılır? Şap ne işe yarar? Şap neye katılarak kullanılır? Şap zararlı mıdır? Askerlik yapan ve askere gidecek adaylar askerde yemeklere şap atılıp atılmadığını ve bunun gerçek mi ya da yalan olup olmadığını merakla araştırıyor.

17 Ocak 2021 Pazar 20:09
Askerde yemeklere şap atılıyor mu? Şap nedir, ne işe yarar?
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Askerde Yemeklere Şap Atılıyor Mu?

Yılardan beri askerde yemeklere şap atılıyor iddiası dolaşmaktadır. Herkes bu ortaya atılan şap meselesini merakla araştırıyor.

Askerde bir sürü erkeğin bir arada olmasından dolayı kötü sonuçlar olmaması için yemeklere şap atılması herkes tarafından mantıklı gelmektedir. Askerlik yapan erkekler sivil hayatta olduğu kadar karşı cinslerini göremezler. Ancak bu şap meselesi önceden olan bir şeydir. Şuanda askerde yemeklere şap atılmamaktadır. Bu tamamen psikolojik bir durumdur. Komutanlarda askerlerle aynı yemekleri yedikleri için bu iddia asılsızdır. Bu askerde yemeklere şap atılma olayı tamamen uydurma ve efsanedir.  Askerler genellikle eğitim birliklerinde aşırı derecede yoruldukları için cinsellik düşünecek kadar vakitleri ve güçleri kalmamaktadır.

Şap denilen şey ise; cinsel isteği azaltan bir ilaç olarak bilinmektedir. Yemeklere katılarak tüketildiği takdirde erkeklerin cinsel organının sağlıklı çalışmaz hale getirir ve cinsel isteklerini azaltır. Bundan dolayı askerde yemeklere şap atılmaz. Şimdiye kadar da askeriye de herhangi bir kötü sonuç doğuracak cinsel bir durum yaşanmamıştır.



Son Güncelleme: 17.01.2021 20:09
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