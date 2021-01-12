Askerde uzman erbaş olarak kalma şartları nelerdir?

Askerde uzman erbaş olarak kalma

Askerlik görevindeyken tezkere bırakıp uzman çavuş olarak kalma davası yıllar önce kaldırıldı. Yani askerlik hizmeti sonunda sınavsız uzman çavuş olarak kalma artık mümkün değil. Ancak askerliğiniz sırasında uzman erbaş alımı ilanlarını takip ederek askeri sınavlara girebilir ve uzman erbaş olabilirsiniz. Çok sorulan bir soru olduğundan dolayı herkes bu sorunun yanıtını aramaktadır. Peki, askerken bu tür sınavlara girmekle sivilken girmek arasında bir fark var mı sorusunun cevabına cevap verilecek olursa, kesinlikle var diyebiliriz.

Askerken uzman erbaşlık sınavlarına girin

Askerdeyken bu tür bir askeri sınava girdiğinizde kazanma şansınızı belki %100 artıracaksınız. Bu nedenle, asker olma niyetiniz varsa, askerdeyken bu tür sınavlara girmeyi unutmayın. Askerde iken tüm kışlalarda uzman erbaş sınav ilanları duyurulur ve katılmak isteyenler bilgilendirilir. Broşürler dağıtılır, böylece ordudayken bu tür sınavların nasıl ve ne zaman yapıldığı hakkında bilgi sahibi olursunuz, bu yüzden endişelenmeyin. İntenet üzerinden sınav tarihlerini takip etmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

http://www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Uzman.aspx#

https://app1.jandarma.tsk.tr/pts_aday/aday.aspx

https://www.hvkk.tsk.tr/tr-tr/