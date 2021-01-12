İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Askerde uzman erbaş olarak kalma şartları nelerdir?

askerdeyken uzman erbaş olarak kalınabilir mi? Uzman erbaş olmak için aranan şartlar nelerdir? Kimler uzman erbaş olabilir? Askerlik hizmetini yaparken uzman erbaş alımlarına başvurmak avantaj yaratır mı? Gibi sorular araştırılmaya başlandı.

12 Ocak 2021 Salı 20:00
Askerde uzman erbaş olarak kalma şartları nelerdir?
Takip Et:

Askerde uzman erbaş olarak kalma

Askerlik görevindeyken tezkere bırakıp uzman çavuş olarak kalma davası yıllar önce kaldırıldı. Yani askerlik hizmeti sonunda sınavsız uzman çavuş olarak kalma artık mümkün değil. Ancak askerliğiniz sırasında uzman erbaş alımı ilanlarını takip ederek askeri sınavlara girebilir ve uzman erbaş olabilirsiniz. Çok sorulan bir soru olduğundan dolayı herkes bu sorunun yanıtını aramaktadır. Peki, askerken bu tür sınavlara girmekle sivilken girmek arasında bir fark var mı sorusunun cevabına cevap verilecek olursa, kesinlikle var diyebiliriz.

Askerken uzman erbaşlık sınavlarına girin

Askerdeyken bu tür bir askeri sınava girdiğinizde kazanma şansınızı belki %100 artıracaksınız. Bu nedenle, asker olma niyetiniz varsa, askerdeyken bu tür sınavlara girmeyi unutmayın. Askerde iken tüm kışlalarda uzman erbaş sınav ilanları duyurulur ve katılmak isteyenler bilgilendirilir. Broşürler dağıtılır, böylece ordudayken bu tür sınavların nasıl ve ne zaman yapıldığı hakkında bilgi sahibi olursunuz, bu yüzden endişelenmeyin. İntenet üzerinden sınav tarihlerini takip etmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

http://www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Uzman.aspx#

 

https://app1.jandarma.tsk.tr/pts_aday/aday.aspx

 

https://www.hvkk.tsk.tr/tr-tr/

 



Son Güncelleme: 12.01.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
UzmanErbaşAskerlikAlımBaşvuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marketler hafta sonu kaça kadar açık? Bim, Şok, A101 mesai saatleri
Marketler hafta sonu kaça kadar açık? Bim, Şok, A101 mesai saatleri
Çorum'da freni tutmayan kamyon önüne çıkan otomobili biçti!
Çorum'da freni tutmayan kamyon önüne çıkan otomobili biçti!
Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavga 2 kuzenin ölümüne neden oldu!
Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavga 2 kuzenin ölümüne neden oldu!
Tasmasından kurtulan Pitbull cinsi köpek dehşet saçtı!
Tasmasından kurtulan Pitbull cinsi köpek dehşet saçtı!
Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak! Otomobilinin lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'si çalındı
Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak! Otomobilinin lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'si çalındı
İstanbul'da TEM Otoyolunda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza!
İstanbul'da TEM Otoyolunda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza!

Popüler Haberler

Hekimoğlu dizisindeki Mahir karakteri Kimdir? Serdar Orçin dizideki rolü ve hayatı
Askerde uzman erbaş olarak kalma şartları nelerdir?
PTT'den emekli tüketici kredisi kampanyası! 2021 Emeklilere PTT'den düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Hafta içi bankalar açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?? Bankaların çalışma saatleri ne zaman?
Yemin dizisi Feride kimdir? Gerçek adı ne? Cansu Tuman oynadığı diziler
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Hira Su Yıldız yer aldığı dizi ve film yapımları
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gökçe Aydın kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Survivor 2021 kırmızı alarm nedir, neden çalar? Survivor kırmızı alarm çalma sebebi
Baraj dizisindeki Nermin karakteri kimdir?
FOX TV Baraj dizisi neden final yapıyor, tarihi belli mi?
Başvuran ihtiyaç sahipleri 48 ay boyunca 960 TL maddi destek olanağından yaralanabilecek
Çöpçülük mesleği nedir? Çöpçü nasıl olunur? Çöpçü çalışma şartları ve maaşları
Açıköğretim fakültesi kayıt ücretleri ne kadar? 2019-2020 AÖF üniversite kayıt ücretleri
Ev almayı düşünen vatandaşlar en düşük konut kredisi hangi bankada?
Şok market okul ve kırtasiye malzemeleri kataloğu
Baraj dizisi Canan kimdir? Feri Baycu Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen karakteri kimdir? Tansel Öngel kimdir, nereli, kaç yaşında?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan kimdir, nereli yaşı kaç?
Edho dizisi Ceylan Çakırbeyli kimdir? Sanem Çelik rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Baraj dizisindeki Meryem karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu yaşı ve oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.