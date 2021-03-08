Askerde uzman çavuş nasıl olunur? Uzman çavuşların özlük hakları

Son yıllarda profesyonel askerlik anlamında önemli adımlar atan Türk Silahlı Kuvvetleri yeni dönemde de bir çok branş ve uzmanlık alanında uzman çavuş alımı sözleşmeli asker alımı yapmaya devam ediyor. Özellikle bu ihtiyaç 15 Temmuz FETÖ darbesinden sonra hissedilir hale geldi.

Çeşitli birimlerinde uzman olarak görevlendirilen askerler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli birimi haline gelmeye başladı. Peki uzman çavuş nasıl olunur? Uzman çavuş özlük hakları nelerdir? İşte akılda kalıcı bilgiler sizlerle.

6 ay veya uzun dönem askerlik görevinizi ifa ederken askerde uzman olarak tezkere bırakmak dileğinde iseniz güncel bilgileri sayfamızdan takip edebilirsiniz. Askerliğinizi yaptığınız sırada uzman alımı için ilana çıkılırsa altı aylık askerlik yani er hizmetinizi bitirmek zorunda değilsiniz.

Gerekli olan sınav ve uygulamaları kazandıktan sonra eğitime çağrılırsınız ve uzman çavuşluk için eğitime başlarsınız.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı dışarıdan sözleşmeli veya muvazzaf uzman alacağını bir ilanla duyurur. Bu ilan yayınlandıktan sonra başınızdaki komıtanlar sizlere bu duyuruyu yaparlar. Siz sıanvlara katılma isteğini komutanlarınıza söyledikten sonra size gerekli izinler verilir.

Duyurulan alım için kılavuz yayınlanır. Yayımlanan kılavuzda belirli branşlarda eğitim almış şu kadar kişiyi uzman olacağını içerir. Bu kılavuzlar sizlerin en büyük yardımcınız olacaktır. Kılavuz sizi adım adım sınava nasıl başvuru yapılır öğretir.

Eğer başvuru koşullarına şartlarınız uyarsa o alıma rahatlıkça başvuru yapabilirsiniz. Bu durumu üstlerinize bildirmeniz halinde sizlere yardımcı olacaktır. Yapılanların her safhasını bir üst rütbeye kibarlık için bildirmeniz gerekir.

Başvuru zamanlarını kaçırmadan başvurunu yaptıktan sonra askerlik vazifesini ifa edenlerin başvurularının kabul görmesinde en önemli şey “Nitelik Belgesidir.” Askerlik vazifesini yerine getirirken başvuruda bulunanlar için Birlik Komutanlıkları tarafından düzenlenen Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almanız gerekiyor. Yani komutanınız Uzman Erbaş olma konusunda sizin yeterli olmayacağınızı düşünüyorsa başvuru hakkını kaybetmiş olursunuz.

Yayımlanan ilanda yapılacak olan eğitim şartlarına yer verilir. Ortaokul okulunu bitirenler dahi olması gereken şartları taşıyorsa Uzman Erbaş olabilirler.

Bütün başvurular değerlendirildikten sonra uzman erbaş olma hakkını kazanan adaylar eğitim göreceği birliklere çağırılır. Bu birliklerde onları zorlu eğitim şartları bekliyor olacak. Yapılan eğitimerl neticesinde yemin ederek sizlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yegane bir neferi olacaksınız.

Eğitim tamamlandıktan sonra kura ile ülkemizin dört bir yanına görev yapmak üzere gönderilirsiniz. Başarılı öğrenciler artık birer askerdir ve devlet görevine girmiş durumundadılardır.

Uzman Çavuş özlük hakları nelerdir?

Son yıllarda sıkça dile getirilen uzman çavuş özlük hakları Türkiye Büyük Millet Maclisi'nde yasa teklifi olarak geldi. Teklif yasalaşarak uzman çavuşlara müjdeler ardı ardına gelmeye başladı. Yeni kabul edilen yasa ile ;

Tecrübelerinden daha uzun zaman ve etkin bir şekilde faydalanılması gayesiyle uzman erbaşların emeklilik yaşı 55 olacak.

Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlıklarının iyi olması halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya katılabilecek.

Uzman çavuşlar Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar deneği kuracak ve yasa ile kuruluş çerçevesi belirlenecek. Bu deneğin kurucusu olmak için uzman erbaş olarak en az 10 yıl görev yapma şartı aranacak. Bu deneğe uzman çavuşların eşleri ve dul yetimleri üye olarak katılabilecek.

Özlük Hakları ile ilgili detaylı bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz