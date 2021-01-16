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Askerde saçları sıfıra vurmak ve kazıtmak yasak mı?

Askerde saç kazıtmak yasak mıdır? Askerde saç kazıtmanın cezası nedir? Askerlikte saç kazıtmak ne anlama gelir? Askerler ve askerliğe gidecek olan vatandaşlar askerde saç kazıtmanın yasak olup olmadığını ve ne anlama geldiğini merakla araştırıyor.

16 Ocak 2021 Cumartesi 21:02
Askerde saçları sıfıra vurmak ve kazıtmak yasak mı?
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Askerde Saç Kazıtmak Yasak Mıdır?

 Askerlik yapan ve askere gidecek olan vatandaşlar, askerde saç kazıtmanın yasak olup olmadığını araştırıyorlar.

Eğitim birliğinde askerlerin sivil hayatla en az 21 en fazla 60 gün ilişiği kesilmektedir. Bundan dolayı herkes saçlarını kazıtmak istemektedir. Ancak askerlikte saçı usturayla sıfıra vurmak veya kazıtmak yasaktır.

Askerlikte saç en fazla 3 numaraya vurulmalıdır. Eğer saçlarını usturaya veya sıfıra vuran askerler saçlarıyla ilgili herhangi bir problem yaşadıklarını komutanlarına bildirmeleri gereklidir. Bu problemler aşırı dökülme ve kaşıntı problemleri vs. olmaktadır. Komutanların haberleri dahilinde saç sıfıra vurulabilir. Ancak herhangi bir hastalık durumu söz konusu olmadan ve komutanların haberleri olmadan saç kazıtılırsa bu sivil itiatsizlik anlamına gelmektedir. Askerlikte bu durum isyan anlamına gelmektedir. Bu yüzden saçları sıfıra vurmanın askerde cezası vardır.

Askerde yüksek rütbeliler için saç kazıtma cezası ise ilk önce uyarı tekrarlandığı takdirde soruşturma açılabilir. Genelde bu şekilde saçını kazıtan askerler er ve erbaşlardır.



Son Güncelleme: 16.01.2021 21:02
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Askerde Saç KazıtmakAskerlikMilli Savunma BakanlığıAsker Traşı
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