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Askerde refüze nedir? Refüze asker nedir, ne iş yapar?

Askerlik yapan birçok kişinin başına gelebilecek refüze ne anlama gelmektedir. Refüze basitçe sağlık muayenesi sonucunda "Komando olamaz" ibaresi alan Askerlere denmektedir. Askerde refüze sık sık "Tertip emri" ile karıştırılmaktadır. Peki Askerde refüze detaylı bir şekilde nedir, ne iş yapar...

05 Şubat 2021 Cuma 16:13
Askerde refüze nedir? Refüze asker nedir, ne iş yapar?
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Refüze olmak ne anlama geliyor?

 

 

Refüze kelimesi Türkçeye, Fransızcadan girmiştir. Kökeni refuser kelimesidir. Kelime anlamına gelince, “reddedilmek, kabul görmemek, geri çevrilmek” anlamlarına gelmektedir.

 

Askerlik için refüze olma ne anlama gelmekte?

Askerlikte yapılacak olan sınıflandırmanın sonunda eğitim birliğine giriş yapan erin, erbaşın ve öteki rütbelilerin birliklerine katılmasından yaklaşık bir hafta sonrasında katılış muayenesine tâbi tutulmaktadır. Yapılacak olan bu muayeneden çıkacak olan sonuç ile askerliğe alınan kişinin sağlık açısından yaşadığı problemler tespit edilmektedir.

 

Türk Silahlı Kuvvetleri komando olunabilmesi için birtakım koşullar sunmakta ve diğer sınıflardan ziyade bu hizmet verme koşullarını daha katı tutmakta. Bu nedenden dolayı askerlik için elverişli olan herkesin; sağlık kurulları tarafından komando olur raporu alamaz. Ayrıyeten diğer birlikler için de göreve çıkma adına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sağlık Yönergesinde belirtilmekte olan birtakım ayrıcalıklı koşulun yerine getirilmesi beklenmektedir.

 

Askerlik hizmetini yerine getirmek için görevlerini bekleyen asker personellerinin sınıflandırma işlemlerinden sonrasında yapılacak olan sağlık muayenesi ile birçok kişi “Komando olur” raporu alamaz ve bu raporu alacak koşulları sağlayamaz. Lakin buna rağmen birçok kişi komando birliklerinde görevlendirilir. Komando olmak için gerekli şartları karşılama ya da bulunmakta oldukları öteki sınıflar için istihdama elverişli olmadığına kanaat getirilen Yedek Subaylar ile Yedek Askeri Memurlar Kanunu’nun 6’ıncı Maddesi kapsamında; belirtilmekte olan hüküm neticesinde sağlık durumlarının karşılamakta olduğu gruplara geçişleri sağlanacaktır. Yapılacak olan bu nakil işlemi, yani görev değişimine askerlikte refüze olmak denmektedir.

 

Tertip emri ne anlama gelir?

 

Tertip emri ile görevinin değişmesi ile askerlik sürecinde refüze olma durumu sıkça birbiri ile karıştırılıyor.

 

Görev yapmakta olduğu birlik için belirlenen disiplin kuralları ve benzeri koşulları yerine getiremeyeceği düşünülen askerlerin, yoğunluğu daha düşük olan bir birliğe bir emir koşuluyla görevlendirilmesi ya da hizmet çokluğunda bulunan birliğin hizmet ihtiyacını yerine getirmesi için birliklere vereceği emir ile; er, erbaş ve rütbeli personel görevlendirilmesine verilen isimdir. Ayrıyeten yoğunluğu yüksek olan birliklerde yer alan çalışma temposunun altından kalkacağı düşünülen askeri personellerin de yoğun olarak çalışmakta olan birliklere göndermesi de yine tertip emrine girmektedir.

 

Tertip emirlerini refüze olmak teriminin içine alınması doğru bir davranış değildir. Bunun nedeni ise tertip emriyle bir askeri personel; verilen ceza adına ya da ret kapsamında daha geri planlara atılabileceği gibi, hizmet kalitesi, konuşma dili gibi dikkat çekici özellikleri nedeniyle daha yoğun ve daha göz önünde bulundurulan birliklerde görevlerine devam etmesi de sağlanabilmektedir. Bilgi birikimleri yüksek olan ve üstleri tarafından takdir gören asker personelin genellikle Askeri İnzibat birlikleri tarafından tertip emri çıkartılmakta.

 

Refüze askerler hangi görev ile uğraşır?

 

 

Daha öncesinde bir komando birliğinde görev alan lakin sonrasında; sıhhat koşullarının yerine getirmediği fark edilen bir askerin 1076. Numaralı Kanun kapsamında kendine uygun birliğe aktarılmasıdır.

 

Asteğmenlik adayıyken sıhhat muayenesi sonucunda, “komando olamaz” raporuna tâbi tutulan kişiler genelde Kara Piyade bölümüne personel ihtiyacından dolayı Tuzla Piyade Okuluna gönderilir. Burada alacakları eğitime devam edecek olan Asteğmen adaylarının eğitimleri bitince tekrar komando birliğinde görevlendirilebilirler. Yani alınan “Komando olamaz” raporu, komando birliğinde görevlendirilmenin önüne geçmemektedir.

 

Tuzla Piyade Okulu Hudut bölüğünde eğitimini bitiren Asteğmen adaylarının, Komando eğitimine tâbi tutulmuş olan Asteğmen adayları ile aynı birlikler için çekilecek olan kurada görev alabilmektedirler. Yani refüze olarak görevi değiştirilmemiş olan Asteğmen adayları ile refüze olan Asteğmen adayları yine aynı işi yapacaklardır. Komando olarak eğitim almış asteğmenlerin tek farklı noktası ise; Komando eğitiminden başarılı bir şekilde ayrılmasından dolayı kazanacakları Komando brövesidir. Bu bröve askerin maaşına ek para getirmektedir.

 

Tuzla Piyade Okulu Asteğmenlik eğitimlerinden başarıyla ayrılanlar, başarılarının sıralamasına göre branş eğitimi görmekte olan personellerin arasında ilk yüzde 10’a girebilirse, kendisi tercih yaparak birliğe giriş yapacaktır. Dereceye giremeyenler ise kurayla kıtalarını seçecektir. Yapacakları görevin belli olması bu kuranın sonucunda belli olmaktadır. Askerlerin gidecekleri birlikler ise; İnzibat, Karargâh, Mekanize, Destek, Hudut, Tören ve Komando birlikleridir. Her birliğin kendine özel görevi bulunmakta ve bu görevlerin çevresinde görev almaktadır. Bu birliklerin ana görevi ile Takım Komutanı vasfı taşırlar.

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 16:13
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