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Askerde nüfus cüzdanı ve ehliyet kullanılıyor mu?

Askere gideceklerin en çok merak ettiği konulardan biri da askerlik süresince nüfus kağıtları ve ehliyetlerini kullanacaklar mı yoksa ellerinden alınacak mı? Oldu. Askerliğin başında nüfus kağıdı ve ehliyet yetkili kişiler tarafından alınıyor ve askerlik göreviniz bittiğinde size tekrar teslim ediliyor. İşte detaylar!

17 Ocak 2021 Pazar 21:00
Askerde nüfus cüzdanı ve ehliyet kullanılıyor mu?
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Askerlik süresinde nüfus cüzdanı ve ehliyet alınıyor mu?

  Askere gidildiğinde, kişiye özel bir özlük dosyası hazırlanır ve kişinin tüm bilgileri bu özlük dosyasının içinde bulunur. Ardından kişi için askeri kimlik çıkartılır ve nüfus cüzdanı ile ehliyeti alınarak hazırlanan bu özlük dosyasının içine koyulur. Kişi askerlik süresinde nüfus cüzdanının yerine askeri kimliğini kullanır.

Nüfus cüzdanı ile ehliyet ne zaman geri veriliyor?

 Kişi askerliğini bitirip tezkeresini aldığında bu eşyalar ona geri verilir. Şoför olur iseniz sizin için askeri ehliyet çıkartılıyor yani sivil hayatınızdaki ehliyetinizle araç kullanamıyorsunuz, askeri aracı yalnız askeri ehliyet ile kullanabilirsiniz. İzne çıktığınız zaman izin kağıdı ve askeri kimliğiniz ile çıkarsanız prosedür gereği nüfus cüzdanınız size verilmez. Ancak, konuyla ilgili komutanınızla konuşarak nüfus cüzdanınıza ihtiyacınız olduğunu söylediğiniz zaman alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 17.01.2021 21:00
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Anahtar Kelimeler:
AskerNüfus CüzdanıEhliyet
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