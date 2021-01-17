Askerde nüfus cüzdanı ve ehliyet kullanılıyor mu?

Askerlik süresinde nüfus cüzdanı ve ehliyet alınıyor mu?
Nüfus cüzdanı ile ehliyet ne zaman geri veriliyor?
Kişi askerliğini bitirip tezkeresini aldığında bu eşyalar ona geri verilir. Şoför olur iseniz sizin için askeri ehliyet çıkartılıyor yani sivil hayatınızdaki ehliyetinizle araç kullanamıyorsunuz, askeri aracı yalnız askeri ehliyet ile kullanabilirsiniz. İzne çıktığınız zaman izin kağıdı ve askeri kimliğiniz ile çıkarsanız prosedür gereği nüfus cüzdanınız size verilmez. Ancak, konuyla ilgili komutanınızla konuşarak nüfus cüzdanınıza ihtiyacınız olduğunu söylediğiniz zaman alabilirsiniz.
Son Güncelleme: 17.01.2021 21:00