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Askerde namaz kılmak serbest mi?

Askerdeyken namaz kılınmasının serbest olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Askeriyede bulunan kişilerin namazlarını nerede kıldıkları araştırılmaya başladı. Askerlerin namazlarını kılmasının bir sorun teşkil edip etmediği araştırılmaya devam ediliyor.

14 Ocak 2021 Perşembe 12:10
Askerde namaz kılmak serbest mi?
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Geçmişten günümüze kadar hiçbir zaman askerde namaz kılmak yasak olmamıştır. Bu yanlış düşünce toplumda bulunan bazı yobaz kesimin askeriyeye karşı halkı düşman etmektedir. Askerlik boyunca namaz kılmak isteyenler istediği gibi namazını kılabilir. Namaz kılınması için her askeriyenin mescidi bile bulunmaktadır. İsteyen dilediği gibi mescide giderek namazını kılabilir. Ancak eğitim sırasında ezan okunursa namaz kılmak için eğitimden ayrılamazsınız.

Eğitim sona erdikten sonra istirahat verildiği zaman namaz kılmak isteyenler kazasını kılabilirler. Zaten sabah, akşam ve yatsı vakitleri serbest olunduğu için bir sorun olmayacaktır. Öğle namazı da yemek vaktine denk geldiğinden yemeğinizi hızlı yiyerek namazınızı kılabilirsiniz. Sadece ikindi herhangi bir molaya denk gelmediğinden dolayı biraz sıkıntı oluşabilir. O vaktin namazını da kaza ederek kılabilirsiniz. Bu anlattıklarımız sadece acemi birliği için geçerlidir. Usta birliğinde namaz konusunda bir sıkıntı yaşamazsınız.



Son Güncelleme: 14.01.2021 12:10
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Anahtar Kelimeler:
AskerNamaz
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