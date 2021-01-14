Askerde namaz kılmak serbest mi?

Eğitim sona erdikten sonra istirahat verildiği zaman namaz kılmak isteyenler kazasını kılabilirler. Zaten sabah, akşam ve yatsı vakitleri serbest olunduğu için bir sorun olmayacaktır. Öğle namazı da yemek vaktine denk geldiğinden yemeğinizi hızlı yiyerek namazınızı kılabilirsiniz. Sadece ikindi herhangi bir molaya denk gelmediğinden dolayı biraz sıkıntı oluşabilir. O vaktin namazını da kaza ederek kılabilirsiniz. Bu anlattıklarımız sadece acemi birliği için geçerlidir. Usta birliğinde namaz konusunda bir sıkıntı yaşamazsınız.
Son Güncelleme: 14.01.2021 12:10