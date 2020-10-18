İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes...
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati faciayı önledi!
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati...
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam olduğunu söylemeyen kısıtlanacak!
Son Dakika
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam...
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Son Dakika
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!

Askerde nakit para kullanmak yasak mı?

Askere gidecek olan genç vatansever erkekler askerde para geçip geçmediğini merak ediyor. Askere gitmeden önce işinizi kolaylaştıracak olan bazı hazırlıkları yapmanız gerekmektedir. Askerde paranın geçip geçmediği ve kredi kartının zorunlu olup olmadığı merak edilmektedir.

18 Ekim 2020 Pazar 08:14
Askerde nakit para kullanmak yasak mı?
Takip Et:

Askerlik yapacak olan genç asker adayları, askerde işlerini kolaylaştırması için bazı hazırlıkları yapması gerekmektedir. En çok merak edilen konuların başında ise askerde nakit paranın kullanıp kullanılmadığı konusudur. Askerde paranın geçip geçmediği ve kredi kartının zorunlu olup olmadığı merak edilmektedir.

Askerde Nakit Para Kullanılıyor mu?


Asker olan vatandaşlarımızın askerde birtakım ihtiyaçları olacaktır. Askerler bu ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını merak etmektedir. Askerler, market alışverişlerini askeriyede bulunan kantinlerden yapmaktadır. Askerlerin haftada 1 gün dışarı çıkma izni olsa da genellikle alışverişlerini askeriyedeki kantinden yapıyorlar. Bu kantinde içecek, yiyecek, gıda ve su gibi birbirinden farklı ürünler bulunuyor. Askerde sigara satışı da vardır.

Ancak askerlerdeki kantinlerde nakit para kullanılmamaktadır. Nakit para yasaktır. Bu kural paraların çalınmaması ya da kaybolmaması için konuldu. Bundan dolayı askerde banka ya da kredi kartı kullanmanız gerekiyor.



Son Güncelleme: 18.10.2020 08:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AskerAskerde ParaAskerde Kart
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki aile arasındaki tartışma kanlı bitti! 2 ölü, 5 yaralı
İki aile arasındaki tartışma kanlı bitti! 2 ölü, 5 yaralı
Husumetli ailelerin evlerinden cephanelik çıktı
Husumetli ailelerin evlerinden cephanelik çıktı
Balık tutmak için köprüye çıkmıştı! Sonrası korkunç bitti!
Balık tutmak için köprüye çıkmıştı! Sonrası korkunç bitti!
Beyoğlu'nda Silahlı Kavga; Nalburun Vurduğu İşçi Öldü
Beyoğlu'nda Silahlı Kavga; Nalburun Vurduğu İşçi Öldü
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Sahte alkol üretim yerine baskın
Sahte alkol üretim yerine baskın

Popüler Haberler

Askerde nakit para kullanmak yasak mı?
10.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? 10.000 TL'ye verilen faiz tutarı
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme nasıl yapılır? 2020 Engelli sağlık kurulu raporu yenilemek için istenen belgeler nelerdir?
SGK özel hastane fizik tedavi masraflarını ödüyor mu? 2020
E-Devlet ile Sosyal Yardım Parası başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sosyal yardım maddi destek başvuru şartları
MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
Aile hekimliği nerede değiştirilir? Aile hekimliği değiştirme işlemleri
Arıza dizisi Şehmuz karakteri kimdir? Şekip Taşpınar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masterchef Kayhan Özekin kimdir? Kariyeri ve hayatı hakkında bilgiler
Vergi levhası nedir? 2020 Vergi levhası bulundurma zorunluluğu güncellendi
Survivor İlk Finalist Seda Ocak kimdir? Survivor 2019 Yarışmacı Seda hakkında bilgiler
Turkcell avantajlı faturalı tarifeleri hangileridir?
Kredi borcu teniden yapılandırma işlemleri nelerdir? Banka kredi borcu yapılandırma
Kelebekler filmi nerede çekildi? Kelebekler filmi konusu ve oyuncuları
En çok satılık daire aranan ilk 5 şehir
İlk ev alacaklara devlet desteği şartları neler? 2020 Devletten 82 bin TL hibe nasıl alınır?
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ne zaman başlar? 2020 2021 Sezonu başlangıç tarihi belli oldu!
Netflix Don’t Look Up filmi oyuncu kadrosu ve konusu
A101'de satılan Kiwi KFS 2903 buharlı pişirici nasıl, alınır mı? Kiwi KFS 2903 buharlı pişirici kullanıcı yorumları
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın biyografisi ve rol aldığı yapımlar
66 hangi şehir plakasıdır? Gönül Dağı dizisi 66 plaka kodu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.