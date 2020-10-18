Askerde nakit para kullanmak yasak mı?

Askerlik yapacak olan genç asker adayları, askerde işlerini kolaylaştırması için bazı hazırlıkları yapması gerekmektedir. En çok merak edilen konuların başında ise askerde nakit paranın kullanıp kullanılmadığı konusudur. Askerde paranın geçip geçmediği ve kredi kartının zorunlu olup olmadığı merak edilmektedir.

Askerde Nakit Para Kullanılıyor mu?

Asker olan vatandaşlarımızın askerde birtakım ihtiyaçları olacaktır. Askerler bu ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını merak etmektedir. Askerler, market alışverişlerini askeriyede bulunan kantinlerden yapmaktadır. Askerlerin haftada 1 gün dışarı çıkma izni olsa da genellikle alışverişlerini askeriyedeki kantinden yapıyorlar. Bu kantinde içecek, yiyecek, gıda ve su gibi birbirinden farklı ürünler bulunuyor. Askerde sigara satışı da vardır.

Ancak askerlerdeki kantinlerde nakit para kullanılmamaktadır. Nakit para yasaktır. Bu kural paraların çalınmaması ya da kaybolmaması için konuldu. Bundan dolayı askerde banka ya da kredi kartı kullanmanız gerekiyor.