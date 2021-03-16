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Askerde kalmak isteyenler ne yapmalı? 2021 Askerde kalma şartları nelerdir?

Askere giden ve askerliği iş olarak yapmayı düşünen kişilerde askerde kalmanın şartlarının neler olduğunu araştırmaktadır. Üniversite mezunu olan kişiler askerde subay olarak kalabilmektedir. Diğer okullar için ise uzman erbaş olarak askerde kalmak mümkündür.

16 Mart 2021 Salı 11:15
Askerde kalmak isteyenler ne yapmalı? 2021 Askerde kalma şartları nelerdir?
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Askere gidip askerde kalmayı ve iş haline dönüştürmeyi düşünen kişiler tarafından askerde kalma şartları merak edilmektedir.

Askerde subay olarak nasıl kalınır?

Askerde subay olarak kalmak için aranan ilk şartlardan birisi dört yıllık bir üniversite mezunu olmaktır. Üniversite mezunları subay olarak askerde kalabilirlerken, lise, orta okul ve ilk okul mezunları ise uzman erbaş olarak askerde kalabilirler.

Askerde kalma koşulları nelerdir?

T.C vatandaşı olmak,

Üniversite mezunu olmak,

TSK yönetmeliğinde yer alan koşulları karşılıyor olmak,

Belirlenen yaş sınırını geçmemiş olmak,

Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

Terör örgütü ile bağlantı bulunmaması,

Sağlık yönetmeliğine uygun olma,

Ahlaki nedenle herhangi gibi bir işten çıkarılmamış olmak,

Hapis cezası almamış olmak,

Güvenlik soruşturmasının temiz çıkması şartları aranmaktadır.

Yedek subay görevi yaparken nasıl askerde kalınır?

Yedek subayken askerde kalmak için önce yazılı sınava girmek gerekmektedir. Ardından dokuz ay süren eğitimin ardından başarı ile tamamlayabilirseniz teğmen olarak askerde kalmanız mümkündür.

Kadınlar subay olabiliyor mu?

Eğer belirlenen şartları bulunduruyorsa kadınlarında subay olması mümkündür. Bunun için eğitim aşamalarının tamamlanması gereklidir.



Son Güncelleme: 16.03.2021 11:15
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Anahtar Kelimeler:
AskerKalma
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