Askerde gece gündüz çavuşu nasıl olunur? Askerde gece gündüz çavuşu olmak iyi midir?

Askerlikte Gece Gündüz Çavuşluğu Yapmak Nasıldır?

Herkesin aklına çavuş denilince yüksek rütbeli bir asker anlamına geliyor fakat bu askerler genellikle erlerden seçilmektedir. Herkes gece gündüz çavuşluğunun nasıl olduğunu merakla araştırıyor.

Çavuşlar kollarında kırmızı nöbetçi çavuş kolluğu olan askerlerdir. Resmi prosedürde olması gereken önce onbaşılık sınavına girip onbaşı olması, daha sonra ise çavuş olması ama bu askeriyede göz ardı edilir. İlgili komutanın insiyatifiyle kolluk verilir ve çavuş yapılır.

Çavuşun Görevleri Neler?

Herkes askerlikte çavuşun görevlerinin neler olduğunu ve neler yaptığını araştırıyor.

Çavuşluk avantajdan çok dezavantajlı bir rütbedir. Bundan dolayı askerlikte çavuş olmak pekte iyi bir şey değildir. Çavuşlar genellikle nöbetçilerin değişikliğini yapar. İçtima için adam toplar ve mıntıkaların doğru şekilde yapılmasını sağlar ancak hiçbir şey yapmaz ama bu askerlerin sorumluluğu üzerinde olduğu için baya bir sıkıntılı bir şeydir. Komutanlar aksi bir durum söz konusu olduğunda hesabı çavuştan sormaktadır. Askerler tarafından çok fazla küfür yerler bu yüzden normal er olmak daha iyidir. Çavuşların genellikle kafaları rahat olmaz ve sürekli komutanlarla uğraşmak zorundadır.

Gece Gündüz Çavuşu Ne Yapar?

Gece Gündüz çavuşları gece çalışıp gündüz yatarlar. Gece nöbetçi askerleri değiştirir ve gece kendi görevlerini yerine getirirler. Gündüz çavuşu da gece çavuşundan kolluğu devralır ve gündüz nöbetçilerine değiştirir ve gündüz kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.