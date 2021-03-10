Askerde en rahat görev hangisidir? Askerde hangi işler yapılır?

Askere gitmeden önce hemen hemen herkesin merakla araştırdığı konulardan birisi de en rahat görevin hangisi olduğudur. Herkes askerlikteki en rahat görevin hangisi olduğunu merakla araştırıyor.

Askerlikte Görevlendirme dağılımı nasıl yapılır?

Askerler acemi birliklerindeki sürelerini tamamladıktan sonra, usta birliğine geçmelerinin ardından tüm askerler, birliklerinin komutanlarına ve birlik astsubaylarına kendilerini tanıtırlar. Sivil hayatlarında hangi işle meşgul olduklarını ve sahip oldukları yetenekleri anlatırlar. Bunların sonunda birlik komutanları askeri personellere uygun gördükleri görevleri dağıtarak birlikteki gereken yerlere görevlileri paylaştırırlar. Görev alan personel kısa bir süre kendisinde önceki dönemin askerinden oryantasyon eğitimi alır. Bu eğitimin tamamlanmasının ardından görevin başına geçilir.

Askerde hangi işler yapılır? Askerde yapılan görevler neler?

Her asker adayının merak ettiği konu olan askerlikte hangi işlerin yapıldığıdır. İşte askerlikte yapılan görevlendirmeler ve işler.

Askerde Yazıcı olmak

Askere giden birisinin yazıcı olarak görev yaptığı iş, evraklarla ilgilenilen görevdir. Yazıcılar genellikle askerliklerini rahat bir şekilde yerine getirebilirler. Bunun nedeni de yaz veya kış fark etmeden bir oda içerisinde evraklarla ve yazı işleriyle ilgilenmesidir. Bu yüzden eğer askere gittiğiniz zaman yazıcı olarak görev alırsanız askerliğinizin oldukça rahat geçeceğinden emin olabilirsiniz. Bunların yanı sıra yazıcı olarak görev alan askerler komutanlarla yakın olmalarından dolayı askerlikleri rahat geçmektedir. Yazıcılar komutanlarla tutanak işlerinde yakın olmalarından dolayı ilişkilerinin iyi olması sebebiyle komutanlarla diğer askerlerden daha samimi olmaktadırlar. Askerde yazıcı olarak görev alan kişiler genellikle lisans veya ön lisans eğitimini tamamlayan kişilerden seçilmektedir. Bir birlikte yazıcı seçilmesi aşamasında en önemli faktörler genellikle seçilecek kişinin klavye yeteneği ve Microsoft Word programlarında tecrübesine bakılarak seçilmektedir.

Askerde Revirci olmak

Bu görevde aslında ikiye ayrılabilir. Birincisi bölük içerisinde askerlerin sağlık durumundan sorumlu olan kişidir, diğeri ise direkt olarak revirde görevli olan kişidir. Revirde görevli olan erler genelde sıhhiye bölüğündendirler ve sıhhiye bölüğü büyük oranda sağlık çalışanlarından oluşur. Bölük içerisinde askerlerin sağlık durumundan sorumlu olan kişi ise herhangi bir kişidir, sağlık personeli olma zorunluluğu yoktur. Bölükteki herkesin sağlık raporları ve revir işlemleri revirci tarafından düzenlenir. Bölükte biri hasta olur revirci ile irtibata geçer ve revirciye revire çıkması gerektiğini söyler. Revircide kayıtlarını tutar, şikayetleri yazar, askeri revire götürür. Kontrolleri revirde sağlanan hasta yine revirci tarafından bölüğe getirilir. Tüm evrak işlerini revirci halleder. Ayrıca revirci askere yeni katılış yapan askerleri revire götürüp sağlık kontollerini yaptıran kişidir. Diğer askerlerden bir farkı yoktur, yalnızca görevlidir, nöbetini diğer askerler gibi tutar, içtima zamanlarında revire götürdüğü hasta asker yoksa içtima alanında bulunmak zorundadır.

Askerde Kantinci olmak

Kışla kantinlerinde, kışla içerisinde büfe kantinlerde, bölük binası içerisindeki kantinlerde görev alan askerlerdir. Perakende satışın gerçekleştiği bu yerlerde satış işlemini gerçekleştirirler. Yüzde 90 oranda satışlar kredi kartı ile gerçekleşir. Stok çekme ve satışın gerçekleştirilmesi gibi görevleri vardır. Kendine ait bir alanı olduğu için kısmen bir özgürlük yaşar. Kantinden sorumlu komutan ile işi yapabilme potansiyeline göre arası iyidir. Gün sonu hesapta fazla çıkarırsa ondan kralı yoktur.

Askerde Komutan Postası olmak

Üsteğmen dahil olmak üzere daha üst komutanların hemen arkasında veya kapısının önünde her an emir almaya hazır olan askerdir. Getir götür işleri dahil komutanın işlerini kolaylaştırmakla yükümlüdür, emirleri komutanından alır ve direkt uygular. En büyük artıları üst rütbeli komutanlar ile yakın olmalarıdır. İçtima zamanın içtimada bulunma zorunluluğu yoktur. Çünkü postası olduğu komutan nerede ise o oradadır.

Askerde Yemekhaneci olmak

Yemekhaneye yemeklerin getirilmesi, yemek dağıtımı öncesi masaların düzenlenmesi, varsa eksiklerin tamamlanması gibi görevleri vardır. Yemek bitiminde tüm masaların temizlenmesi görevi de yemekhaneciye aittir. Yemekhaneci askerde yemek yapan kişi değildir. Kendi içinde bu görev, bulaşıkçı ve yemekhaneci diye iki bölüme ayrılır. Bulaşıkçı isminden de anlaşılacağı üzere bulaşıkların yıkanması işini yapan kişidir.

Askerde Devriye Onbaşı olmak

Askerleri nöbet yerlerine götürmek, nöbet değişimini sağlamak, silahlı tutulan nöbetlerde silah değişimini kontrol etmek gibi görevleri vardır. Yarım gün olarak görevini gerçekleştirir. Gece devriye onbaşı ve gündüz devriye onbaşı olmak üzere ikiye ayrılır. Gece devriye onbaşı, nöbet tutulma aralığına göre, gece görevli olduğu süre boyunca uyumaz. Gece nöbet tuttuğu için gündüz tamamen ona aittir. İçtimalara katılmadan akşam içtimasına kadar (genelde 17:00) uyuyabilir. Gündüz devriye onbaşıda kışladan kışlaya göre değişmekle birlikte gündüz içtimalara katılır, nöbet değişim saatlerinde nöbet değişimini gerçekleştirir. Gündüz devriye onbaşına, gündüz görevli olduğundan gece nöbet yazılmaz.

Askerde Koğuşçu olmak

Koğuşun güvenliğinden sorumlu olan kişidir. Ayrıca koğuşun düzenli olmasından da sorumludur. Devriye onbaşında olduğu gibi gece koğuşçusu ve gündüz koğuşçusu olmak üzere ikiye ayrılır. Çalışma şartları olarak devriye onbaşı ile aynı şartlarda görevini yapar. Koğuşta hırsızlık olmaması için, eğitim saatlerinde kimsenin koğuşa girip uyumaması için görevli olarak koğuşta bulunur. Bol bol vakti olur. Eğitimlere ve içtimalara katılmaz.

Askerde Silahçı olmak

İsmi kışladan kışlaya farklı olabilir ama özünde yaptığı iş silahların bulunduğu odada bulunmaktır. Silahlardan sorumlu olan kişidir silahçı. Odaya giren çıkan her silahın kaydını deftere tutmakla görevlidir. Silahçı görevi gece ve gündüz vardiyaları şeklinde yerine getirir. Uygulanma yöntemleri koğuşçu ile aynıdır. Hatta bazı durumlarda koğuş ve silahlık çok yakınsa koğuşçu aynı zamanda silahçı da olabilir.

Askerde Kazancı olmak

Askerde Şoför olmak

Tüm askerlerin duş aldığı yerde sorumlu olan askerdir. Ekstra bir kabiliyete ihtiyaç yoktur. Sistemin nasıl işlediği görev başında öğrenilebilir. Bölüklerin sıra ile duşa alınması, duş temizliklerinin yapılması, kazanın sabah açılıp ısınmasının sağlanması gibi görevleri vardır. Burada bahsedilen yer bir adet duş yerinin bulunduğu lavabolar değil, yerine göre en az 30 duş kabininin bulunduğu yerlerdir.

Askerde şoförlük görevi de kendi içinde ayrılmaktadır. Birincisi komutanın şoförü olmak ikincisi ise kışla içinde ambulans şoförü olmak. İki görevde de sorumluluğunuzda bir araç olur. Komutanın şoföründe farklı bir hava, ambulans şoföründe ise farklı bir heyecan olur.

Askerde Terzi olmak

Normal hayatında mesleği terzi olan kişiler arasından seçilir. Genelde boş kalmaz. Kendine ait bir alanı vardır, kısmen bir özgürlük yaşar.

Askerde Depocu olmak

Her askeri birlikte depo bulunmaktadır. Birlikteki astsubaylar kendilerine zimmetlenen askeriye malzemelerini depolarda muhafaza altına almaktadır. Burada görevlendirilecek kişi ve kişiler güvenilir ve disiplinli olan askerler arasından seçilmektedir. Depocu olarak görev yapan kişiler deponun temizliği ve depodaki malların korunması için görevlendirilirler. Bunların yanı sıra depocular birlik astsubaylarının habercisi olan kişilerdir.

Askerde Çamaşırhaneci olmak

Çoğu askeri birlikte çamaşırlar özel bir çalışa tarafından yıkanmaktadır. Küçük olan birliklerde ise askeriyeye bağlı bir çamaşırhane ve çamaşırhanede görevliler yer almaktadır. Burada görevlendirilen askerler çamaşırhanenin binasının temizliğinden ve çamaşırhanedeki araç ve gereçlerin korunmasında sorumluluk sahibidirler. Birliklerde genel olarak hafta sonları günleri yani Cumartesi ve Pazar günlerinde çamaşırlar yıkanmaktadır. Çamaşırhanede görev almak için herhangi bir özel şart aranmamaktadır.

Askerde Meydancı olmak

Askeriyede meydancı olarak görev alan kişiler, Karargah binalarındaki veya görevli oldukları diğer komutanlık binalarının temizliğinden sorumlu olan kişilerdir. Karargah Binasının içerisinde bulunan lavaboların temizlenmesi, karargah binasının camlarının temizlenmesi ve personel eksiği olduğu durumlarda diğer karargah işlerine yardımcı olan kişilerdir. Askeriyede meydancı olarak görev alacak kişiler sürekli karargah içerisinde olmalarından dolayı giyimlerine dikkat etmelidirler.