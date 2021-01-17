Askerde ehliyet alınabilir mi? Askeri ehliyet işe yarar mı?

Askerde ehliyet alınıp alınamayacağı büyük bir merak konusu oldu. Askerde ehliyet alabilir miyiz?

Askerde iken sınavlara giriş yapmanıza izin verilmektedir. Sınav başvuruları ve sınavlara giriş yapabilmeniz için de ayrı ayrı izin alabilmektesiniz. Ehliyet kursları birden fazla gün sürdüğü için bu kurslar için izin alabilmeniz biraz zor fakat günübirlik sınavlar için izin alabilirsiniz.

Askerde ehliyet alınabilir mi?

Derslere katılma konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz fakat ehliyet almanızda bir sakınca oluşmaz. Sınavlar için günü birlik izin alabilirsiniz.

Askerde ehliyet işe yarar mı?

Şoför olarak askerlik sürecinizi geçirmenize sebep olabilir. Fakat bunun iyi mi kötü mü olduğu kişilere göre değişebilmektedir.

Askeri ehliyetimi sivil hayatta da kullanabilir miyim?

Askeri ehliyetinizi ne yazık ki sivil hayatta kullanamazsınız.