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Askerde cuma namazı kılınır mı, nasıl kılınır?

Askerde dini inancını yerine getirmek için hiçbir kısıtlama yoktur. Dolayısıyla askerde namaz da kılınabilir.

11 Ocak 2021 Pazartesi 23:10
Askerde cuma namazı kılınır mı, nasıl kılınır?
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Eskiden beridir askerde namaz kılmakla alakalı dini inançlar doğrultusunda ibadetleri yerine getrme gibi konularda hiçbir zaman bir kısıtlama olmadı. Bazı karalamalar neticesinde askere gidecek olan gençler orada ibadetlerini yerine getirip getiremeyeceklerini namazlarını kılıp kılamayacaklarını merak ediyor. Böyle bir endişeye veya merak etmeye gerek yok. Her kışlada özel mescit bulunmaktadır. Cuma namazı saatlerinde ise namaz kılmak isteyen askerlere izin verilir.



Son Güncelleme: 11.01.2021 23:10
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