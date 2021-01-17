Askerde banyo süresi ne kadardır?

Askerde banyo yapmak, askere yeni gidecek olan kişilerin merak ettiği konulardan biri olmaya devam ediyor. Askerde banyo süresi, banyo günü gibi belirli kurallar bulunuyor mu ?

Acemi ve usta birliklerinde farklılık gösteren banyo, acemi birliğinde belirli bir günde ve saatte olmaktadır. Sıcak suyun sürekli bulunduğu yerler az olduğu için, genelde birçok birlikte, 2 günde bir ve akşamları sadece 2 saat sıcak su bulunmasından dolayı ,banyo günleri böyle belirlenmektedir.

Birlikte bulunan kişi sayısının fazla olması nedeniyle, banyo süresi genellikle 5 dakika olmaktadır. Acemi birliğinde her şey genellikle sıra ile yapıldığı için, sıra size geldiğinde ancak banyoya girebilir ve girer girmez çıkmanız istenebilmektedir. Bu yüzden acele olarak banyo yapmanız gerekebilir.

BANYO SÜRESİ

Sıcak su hemen kesildiğinden dolayı, sıranın herkese gelmesi için en fazla 5 dakika banyoda durabilirsiniz.

USTA BİRLİĞİNDE BANYO

Sıcak suyun sorun olmadığı bir yerde askerlik yaparsanız, banyo süresi gibi sıkıntılarınız olmayacaktır. Rahatça duşunuzu alabilirsiniz fakat sıcak suyun sorun olduğu bir yerde askerlik yaparsanız banyo konusunda oldukça sıkıntı yaşayabilirsiniz.

ASKERDE İHTİYAÇ BANYOSU NE?

Askerde banyo ihtiyacı duyan kişiler sabah 5-6 aralarında eğer sıcak su sorunları yoksa banyo yapabilirler. Fakat sıcak su sorunları varsa ne yazık ki bu mümkün olmayabilir.