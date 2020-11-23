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Askercell nedir, nereden alınır? Askercell paketleri ve fiyatları

Genelkurmay Başkanlığı'nın 13 Nisan 2005'te yayınladığı bildiriyle kışlalarda Askercell kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Askercell nedir ve nereden alınacağına ilişkin araştırma yapanlar için Askercell paketleri ve fiyatları içeriğimizde derledik.

23 Kasım 2020 Pazartesi 14:03
Askercell nedir, nereden alınır? Askercell paketleri ve fiyatları
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Genelkurmay Başkanlığı 13 Nisan 2015 tarihinde yayınladığı bildiriyle Askercell’in kışlalarda kullanılmasının serbest olduğunu açıklamıştı. Turkcell müşterisi olmasanız dahi hazır kart müşterisi olarak faydalanmanız mümkündür. Kışlalarda tuşlu telefonların dışında telefon kullanmak yasak olduğu gibi, Askercell dışında bir hat kullanılması da yasaklanmıştır.

Askercell nedir?

Turkcell’in askerler için sunduğu hizmetlerden olan Askercell, kışlalarda kullanılmaktadır. Haber alma özgürlüğünün sağlanabilmesi için Genel Kurmay Başkanlığı Turkcell ile işbirliği yaparak servisi hizmete sunmuştur. 

Askercell nereden alınır?


Turkcell intenet sitesi ve bayilerden temin edilebilen Askercell’in satışı kışlalarda da yapılmaktadır. Kışlaların girişinde Turkcell standı kurulmakta ve bu vesileyle satış yapabilirsiniz. Askerlik öncesinde teslim olmadan işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Askercell fiyatı ne kadar?

Hazır kart alarak Askercell aboneliğinizi başlatabileceğiniz gibi, teslim olmadan önce de işlemleri tamamlayabilirsiniz. Bu servisin ücreti ise 20 TL’dir. 20 TL karşılığında 1000 dakika her yöne konuşma ve 1000 adet her yöne SMS alabilirsiniz.

Askercell ikili paket nasıl yapılır?

ASKER IKILI yazıp 2200’a kısa mesaj göndererek 1000 DK ve 1000 SMS kampanyasını hattınıza tanımlayabilirsiniz.



Son Güncelleme: 23.11.2020 14:03
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Anahtar Kelimeler:
AskercellGenelkurmay Başkanlığı
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