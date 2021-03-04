İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

Askercell nedir, nereden Alınır? Askercell fiyatları

Son zamanlarda ülkemizde hayata geçmiş olan bir telekomünasyon seçeneği olan Askercell herkes tarafından merak edilmekte. Siz okuyucularımız için haberimizin devamında Askercelli ve kimlerin Askercell kullanabileceğini fiyatlarıyla beraber haberimizde derledik…

04 Mart 2021 Perşembe 20:29
Askercell nedir, nereden Alınır? Askercell fiyatları
Takip Et:

Askercell nedir?

Türkiye Genel Kurmay Bakanlığının oluşturduğu Askercell projesi askeri birliklerin kullanılması için oluşturulan ve zorunlu hale gelen Turkcell işbirliğiyle yapılan bir projedir. Bu hat kapsamında askerler bulundukları birlikler içeresinde belirlenen saatlerde kullanabilecekler.

Bu hizmetin başlangıcı 2015 yılına dayanmaktadır. Askerdekiler böylelikle belirli bir saatler içerisinde bu hattan görüşme sağlayabilecekler. İsteyen askerler bulundukları servisten Turkcell’e geçirerek Askercell yapabilir. Ya da yakınlarına hat satın alıp onları Askercelli yapabilirler.

Nereden Askercell alınır?

Aktif olarak altı yıldır düzenli biçimde kullanılan Askercell askerlik olarak görevlendirilen bireylerin kullanım sağlayabilmesi için belli bir ücret karşılığında kullanabilecekleri bir operatördür. Askeri birlikler içerisinde kullanılsa da sadece Genelkurmay başkanlığı tarafından belirlenen saatler içerisinde kullanabilirler.

Askercelle sahip olmak isteyenler askere gidecek erlerimiz Turkcell bayilerinden ya da acemi birliğinize teslim olduğunuzda içeriden belli bir ücret karşılığında alınacaktır.

 

Askercell fiyatı nedir?

Askercell hattı hafta içi saat 08:00 ile 18:00 Aralığında kapalı bulunmaktadır. Askercell hattı 90 ile 110 TL değişim gösterebilmektedir. İçeriğinde çeşitli paketleri bulunmaktadır. Böylelikle tercihleriniz birden fazla olma söz konusudur.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 20:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AskercellAskerGenelkurmaybakalığıTelekomTurkcell
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pasaport başvurusu için randevu alma işlemi
Pasaport başvurusu için randevu alma işlemi
2021 PTT Kargo ücreti ne kadar? PTT Kargo takibi nasıl yapılır? PTT Kargo iletişim numaraları
2021 PTT Kargo ücreti ne kadar? PTT Kargo takibi nasıl yapılır? PTT Kargo iletişim numaraları
Kalorisi düşük diyet tatlı tarifleri
Kalorisi düşük diyet tatlı tarifleri
Ordu hangi risk grubunda yer alıyor? Ordu sokağa çıkma kısıtlaması var mı, kalktı mı?
Ordu hangi risk grubunda yer alıyor? Ordu sokağa çıkma kısıtlaması var mı, kalktı mı?
Bim Salı ürünleri 9 Mart 2021 kampanya katalog
Bim Salı ürünleri 9 Mart 2021 kampanya katalog
A101 6 Mart-13 Mart indirimli ürünler kataloğu yayınlandı
A101 6 Mart-13 Mart indirimli ürünler kataloğu yayınlandı

Popüler Haberler

Rüyada saç boyatma görmek ne anlama gelir? Rüyada saç boyatma görmenin tabirleri ve yorumları
Rapor parası alma şartları nelerdir? Kaç günlük rapor parası alınır?
Grip aşısı bebeklere yapılır mı? Grip aşısı canlı aşımıdır, ne zaman yapılır?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 5 Mart 2021 Cuma
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada para alma görmek ne anlama gelir? Rüyada para alma görmek anlamı, tabiri nedir?
Altın ne kadar oldu? 5 Mart 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 5 Mart 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Mart 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 5 Mart 2021 Cuma aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 5 Mart 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İlyas ve Behzat öldü mü? EDHO kaza geçiren İlyas ve Behzat'a ne oldu?
Hükümet'in Kamu işçilerine yeni teklifi belli oldu; aylık yüzde 7+5
Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku olayı nedir? Gülistan Doku nerede, bulundu mu?
Eşkıya Altan ölecek mi? Yeni bölümde var mı? Mehmet Çepiç Edho'dan ayrılıyor mu?
Çukur dizisine katılan yeni oyuncular kimdir? Diziye 2 yeni isim transfer oldu!
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Atv canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
Makedonya güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
TV 8 canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Cimer Şikayet sorgulama işlemleri nasıl yapılır? E-devlet CİMER şikayet sorgulama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.