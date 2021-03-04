Askercell nedir, nereden Alınır? Askercell fiyatları

Askercell nedir?

Türkiye Genel Kurmay Bakanlığının oluşturduğu Askercell projesi askeri birliklerin kullanılması için oluşturulan ve zorunlu hale gelen Turkcell işbirliğiyle yapılan bir projedir. Bu hat kapsamında askerler bulundukları birlikler içeresinde belirlenen saatlerde kullanabilecekler.

Bu hizmetin başlangıcı 2015 yılına dayanmaktadır. Askerdekiler böylelikle belirli bir saatler içerisinde bu hattan görüşme sağlayabilecekler. İsteyen askerler bulundukları servisten Turkcell’e geçirerek Askercell yapabilir. Ya da yakınlarına hat satın alıp onları Askercelli yapabilirler.

Nereden Askercell alınır?

Aktif olarak altı yıldır düzenli biçimde kullanılan Askercell askerlik olarak görevlendirilen bireylerin kullanım sağlayabilmesi için belli bir ücret karşılığında kullanabilecekleri bir operatördür. Askeri birlikler içerisinde kullanılsa da sadece Genelkurmay başkanlığı tarafından belirlenen saatler içerisinde kullanabilirler.

Askercelle sahip olmak isteyenler askere gidecek erlerimiz Turkcell bayilerinden ya da acemi birliğinize teslim olduğunuzda içeriden belli bir ücret karşılığında alınacaktır.

Askercell fiyatı nedir?

Askercell hattı hafta içi saat 08:00 ile 18:00 Aralığında kapalı bulunmaktadır. Askercell hattı 90 ile 110 TL değişim gösterebilmektedir. İçeriğinde çeşitli paketleri bulunmaktadır. Böylelikle tercihleriniz birden fazla olma söz konusudur.