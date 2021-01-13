Asker yemek duası nasıldır?

Askerde yenen yemeklerde, yemek duası yapılır. Askerde yemek için toplanılır ardından çavuş, sayım yapar ve herkesin tam olmasıyla beraber yemek duası edilir. Yemek duasını bazen yemekhanenin önünde bazen ise yemekhanede yapılır. Ancak genellikle toplanma alanı olan yemekhanenin önünde yapılır. Askerde yapılan yemek duası, bütün birliklerde aynı şekilde yapılır.

Askerde yemek duası yapılırken şu cümleler söylenir: ‘Silahımla oynamayacağım, silahımı arkadaşıma doğrultmayacağım, silahımla kapalı alanlara girmeyeceğim. Allahımıza hamd olsun, milletimiz var olsun.’ Askerle bu cümleleri söyleyerek yemek duasını eder. Bu cümlelerden sonra komutan, askerlere ‘afiyet olsun’ der. Askerlerde ‘sağol’ der ve yemek sırasına girilir.