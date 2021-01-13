İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı! Antalya için alarm verildi!
Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış...
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...

Asker yemek duası nasıldır?

Askerde yenen yemeklerin hemen hemen hepsinde dua edilir. Askere gidecek veya askerde olan vatandaşlar, bu duanın nasıl edildiğini araştırmakta. İşte askerde yemek duası...

13 Ocak 2021 Çarşamba 08:23
Asker yemek duası nasıldır?
Takip Et:

Askerde yenen yemeklerde, yemek duası yapılır. Askerde yemek için toplanılır ardından çavuş, sayım yapar ve herkesin tam olmasıyla beraber yemek duası edilir. Yemek duasını bazen yemekhanenin önünde bazen ise yemekhanede yapılır. Ancak genellikle toplanma alanı olan yemekhanenin önünde yapılır. Askerde yapılan yemek duası, bütün birliklerde aynı şekilde yapılır.

 

Askerde yemek duası yapılırken şu cümleler söylenir: ‘Silahımla oynamayacağım, silahımı arkadaşıma doğrultmayacağım, silahımla kapalı alanlara girmeyeceğim. Allahımıza hamd olsun, milletimiz var olsun.’ Askerle bu cümleleri söyleyerek yemek duasını eder. Bu cümlelerden sonra komutan, askerlere ‘afiyet olsun’ der. Askerlerde ‘sağol’ der ve yemek sırasına girilir.



Son Güncelleme: 13.01.2021 08:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AskerAskerlikYemek DuasıAskerde Yemek Duası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de etkili olan sağanak yağış sel baskınlarına neden oldu!
İzmir'de etkili olan sağanak yağış sel baskınlarına neden oldu!
Sakarya'da bir çanta içinde kemik parçaları bulundu
Sakarya'da bir çanta içinde kemik parçaları bulundu
İstanbul Kartal’da bir polis memuru ormanda başından silahla vurulmuş halde bulundu!
İstanbul Kartal’da bir polis memuru ormanda başından silahla vurulmuş halde bulundu!
İstanbul'da yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti
İstanbul'da yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti
Isparta'da akıl almaz ölü! Cesedi başında poşet geçirilmiş olarak bulundu
Isparta'da akıl almaz ölü! Cesedi başında poşet geçirilmiş olarak bulundu
Isparta'da dehşet! Başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu
Isparta'da dehşet! Başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu

Popüler Haberler

La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? 2021 Netflix La Casa de Papel yeni sezonu tarihi belli oldu mu?
Survivor Reşat neden yok, elendi mi?
Acemi Anneler dizisindeki Ceren karakteri Kimdir? Yağmur Öztürk dizideki rolü ve hayatı
Celp grupları neye göre belirlenir? Celp 1-2 nedir?
Acemi Anneler Beyza kimdir? Melis Yıldıran Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Acemi Anneler dizisi Tarık karakteri kimdir? Cantuğ Turay'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Acemi Anneler dizisine katılan Ege Semih Erken kimdir? Cenk karakteri kimdir?
Yılbaşında yasak var mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
Ocak 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne vizyon tarihi açıklandı!
Miss Turkey 2019 güzellik yarışması hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?
Kredi çeken vatandaşlara müjde! Yapılan kesintilere 1.441 TL iade!
Vuslat dizisi neden final yaptı? Dizi çekimleri sona erdi!
Zemheri dizisi hikayesi gerçek mi? Zemheri uyarlama mı?
Çocuk yeni bölüm neden yok? 28 Ekim Star TV Çocuk final mi yaptı? Çocuk dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Aile hekiminden e-nabız şifresi nasıl alınır? E-nabız şifremi unuttum
Askerde hangi aşılar yapılır? Hepatit aşısı yapılıyor mu?
Tiktok para kazanmak için kaç takipçi gerekir? Tiktok para kazanma yolları
İstanbul askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
SGK'dan ilişiksizlik belgesi nasıl alınır? SGK ilişiksizlik belgesi için gerekli evraklar listesi
Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Gerçek adı nedir? Tuğçe Özbey nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.