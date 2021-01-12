Asker ve polisler nöbette namaz kılabilir mi?

Nöbette namaz nasıl kılınır?

Namaz vakitlerinin nöbet tuttuğunuz zamana gelmiş olması gayet normaldir. Asker ve polisler nöbet tuttuğu vakitlerde yerinden ayrılarak namaz kılmaya gidemez. Nöbet yerinde silah bırakılarak namazda kılınamaz. Bunun nedeni nöbet halindeyken hem kendinizi hem de etrafınızda bulunan insanları tehlikeye atmanız denilebilir. Peki bu durum da ne yapılması gerekir? İşte böyle durumlarda Kuran’da geçen Bakara suresi devreye girmektedir.

“Eğer korku duyacak bir haldeyseniz namazı yürüyerek yahut binek üstünde kılın. Güvene kavuşunca da bilmediğiniz şeyleri size öğreten Allah’ın öğrettiği gibi Allah’ı anın.” (Bakara, 2/239)

Yukarıda bulunan ayette de belirtildiği gibi nöbette iken işaret yollarıyla namaz kılınabilmektedir. İster gözünüzle ister yürüyerek ima yaparak o vaktin namazı kılınabilmektedir.