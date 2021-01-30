Asker uğurlama eğlencesi korona-virüsü unutturdu

Antalya'nın farklı ilçelerinde düzenlenen asker uğurlama konvoyları ve eğlencelerinde korona-virüs tedbirleri ihlal edildi. Asker uğurlamalarında karşılaşılan manzaralar aynıydı. Caddelerde kırmızı ışıkta araçlarını durdurup oynayanlar, sokak arasında yolu trafiğe kapatıp eğlenen gençler ile otogardaki uğurlamada havaya atılıp tutulan gençlerin görüntüleri cep telefonu kameraları ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Antalya’nın farklı ilçelerinde salgına karşı alınan önlemler ihlal edilerek asker eğlenceleri düzenlendi. Bazı ilçelerde kırmızı ışıkta duran gençler cadde ortasında göbek atarak oynarken sosyal mesafe, maske kuralların hiçe sayıldı. Öte yandan bazı gençlerin silah ile havaya ateş ettiği anlar cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Asker uğurlamalar yine salgını unutturdu

Antalya Otogarı'nda da askere giden gençler uğurlanırken sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü. Askere gönderiler genç kucaklanıp havaya fırlatıldı. Mahallelerde askerler için eğlence düzenlenip yol ortasında karşılıklı göbek atılarak tüm yaşanan anlar sosyal medyadan paylaşıldı.